L’Ipswich vince la prima in Premier. Il Telegraph elogia Cajuste: “Pericoloso a ogni palla toccata”

Vince 2-1 in casa del Tottenham. “La difesa degli Spurs è stata maltrattata da un ventunenne (Liam Delap)”

L’Ipswich Town ha vinto la sua prima partita stagionale contro il Tottenham: 1-2 in casa degli Spurs. Titolare Cajuste che ha giocato una buona partita. Thom Gibbs sul Telegraph ha scritto del centrocampista in prestito dal Napoli: “Tante le prestazioni brillanti dei giocatori, con Omari Hutchinson che crea problemi e Cajuste che sembra pericoloso con la palla ogni volta che la riceve“.

Il Tottenham è andato negli spogliatoio sotto 2-0, e nella ripresa il gol di Bentacour al 69′ non è bastato a svegliare la squadra.

Prima vittoria per l’Ipswich

Gibbs sul Telegraph scrive:

“I veri Spurs possono alzarsi in piedi? Hanno battuto il Manchester City e l’Aston Villa nelle ultime due partite in questo stadio e alcuni l’hanno definita la migliore settimana da quando c’è Ange Postecoglou. Poi sono arrivate le sconfitte con il Galatasaray e il Crystal Palace, e ora questa battaglia confusa contro l’Ipswich, che ha ottenuto la prima vittoria della stagione.

Gli Spurs sono solitamente solidi in casa, mentre l’Ipswich è alla ricerca della prima vittoria in Premier League da 22 anni a questa parte. Il divario di esperienza si sarebbe sicuramente dovuto vedere, invece la difesa degli Spurs è stata maltrattata da un ventunenne (Liam Delap)

Anche il Galatasaray di Osimhen ha vinto contro il Tottenham

Victor Osimhen dà spettacolo in Europa League con il suo Galatasaray. L’attaccante nigeriano, di proprietà ancora del Napoli, ha segnato una doppietta al Tottenham in appena otto minuti di gioco. Sarebbe stata tripletta in nove minuti se l’arbitro non avesse annullato un gol prima della doppietta.

Galatasaray-Tottenham è ferma sull’1-1 al 30′ del primo tempo. Al 18′ Lankshear pareggia il gol segnato al 6′ da Akgun. Al 31′ però Osimhen regala il vantaggio alla sua squadra. Prima sfrutta un errore della difesa del Tottenham e buca Forster con un tiro di piatto destro.

