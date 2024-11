Lega Serie A, Casini non ha intenzione di farsi di parte

Il presidente uscente supportato dall’asse Lotito-De Laurentiis. Il favorito è Simonelli legato al fronte del Nord (Inter, Juventus, Atalanta Galliani)

Lega Serie A, Casini non ha intenzione di farsi da parte (parleranno i numeri)

È tempo di conta nella politica calcistica italiana. E il fronte del Nord, il potere calcistico classico, sta provando a piazzare i suoi colpi. Al fronte Inter-Juventus-Atalanta (ma c’è anche la Roma) si è aggiunto Adriano Galliani. E non è tanto il peso del piccolo Monza (di cui peraltro i figli di Berlusconi vogliono disfarsi al più presto, lo hanno detto chiaro e tondo a Galliani) quanto dell’autorevolezza del dirigente. E infatti l’uomo nuovo candidato alla presidenza della Lega Serie A è Ezio Simonelli l’ex commercialista di Berlusconi, ovviamente molto legato a Galliani. È lui oggi il favorito, anche perché ha i numeri dalla sua. Lo conferma Dagospia che scrive del tentativo di eleggerlo già lunedì 9 dicembre. E del ruolo di Gravina in chiave anti-Lotito.

Lunedì 9 dicembre sono in programma le prime due votazioni e serviranno 14 voti. Poi a gennaio la terza e basteranno 11 preferenze (quelle che ottenne Casini per la sua elezione).

La novità è che Casini non ha intenzione di farsi da parte. Il fronte Lotito-De Laurentiis è ancora intenzionato a dare battaglia. Il presidente uscente non è così convinto che ci siano i numeri per eleggere Simonelli elle prime due votazioni. E che una cosa sono i voti mediatici, quelli di cui si parla sui giornali, e un’altra sarebbero i voti reali. Il primo round è previsto lunedì prossimo.

Lega Serie A, Simonelli in pole per sostituire Casini

Il Corriere della Sera scrive:

La Lega di A cambia gli equilibri, anticipa la data dell’assemblea elettiva e si compatta attorno al nome di Ezio Simonelli. Ieri prima dell’assemblea in videoconferenza, un gruppo di squadre orientate a mutare la guida della Lega di A ha avuto una pre-riunione. Sono 15 le società determinate ad avviare un cambiamento ai vertici: i presidenti sono orientati a supportare Simonelli, ex commercialista di Silvio Berlusconi e amico di Adriano Galliani che ne ha perorato la causa. Conosce bene i corridoi di via Rosellini avendo già tentato la scalata alla B, dopo esserne stato anche presidente del collegio dei revisori dei conti, e pure reggente della A. Titolare di uno studio legale tributario, è membro dei collegi sindacali di Mediaset e Mondadori e console onorario del Canada a Milano.

Serviranno 14 voti per la fumata bianca: Simonelli sembra avere 15 preferenze. Solo Lazio, Napoli, Lecce, Empoli e Verona sono contrari.

