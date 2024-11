Il Napoli rimarrà in testa se uscirà imbattuto da San Siro, altrimenti sarà secondo a due punti in compagnia di due o tre squadre

La grande ammucchiata scudetto e Champions, ora cinque squadre in due punti ( e la Lazio deve giocare)

C’è una grande ammucchiata in testa al campionato italiano. Stasera si giocherà Inter-Napoli e tra poco Monza-Lazio.

Al momento Fiorentina e Atalanta hanno raggiunto il Napoli in testa alla classifica. Tutte e tre a 25 punti. A 24 Juventus e Inter. E poi la Lazio a 22 che può salire a 25. Sono le sei squadre che al momento controllano la Serie A. Più dietro, Milan e Bologna a 18 punti. Anche Milan e Bologna hanno una partita in meno, la recupereranno più in là, non si sa quando.

Il Napoli, ovviamente, rimarrebbe in testa al campionato se uscisse imbattuto da San Siro. Viceversa, la sconfitta proietterebbe l’Inter in testa con 27 punti e il Napoli secondo con Atalanta, Fiorentina (e forse Lazio, bisogna vedere cosa farà).

È un campionato equilibratissimo, anche perché siamo ormai alla 12esima giornata e non ricordiamo una condizione simile. Fiorentina e Lazio sono le sorprese.

