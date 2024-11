La Francia non segna più, L’Équipe prova a capire perché

È un blocco psicologico o manca un attaccante nello staff di Deschamps? Al di là dell’assenza di Mbappé e dell’addio di Griezmann

L’Équipe ha dato un suo punto di vista sull’attuale situazione fisica e mentale della Francia e sulle possibili ragioni della crisi offensiva della squadra nel 2024. Con cinque incontri senza segnare in questa stagione, la media di gol segnati a partita è la più bassa da oltre 10 anni, con pochissimi tiri in porta. Questo conferma una profonda crisi dell’attacco francese.

“La Francia non segna o non abbastanza” (L’Équipe)

Ecco cosa ha scritto il quotidiano sportivo francese:

“Con il ritiro di Griezmann, e vista l’assenza di Kylian Mbappé, la Francia ha abbastanza risorse in attacco? È probabile che la domanda faccia sorridere qualsiasi allenatore. Deschamps può schierare due attaccanti del Psg (Kolo Muani, Barcola), due giocatori del Bayern (Olise, Coman), uno dell’Inter (Thuram) e uno del Chelsea (Nkunku). È difficile, se non impossibile, analizzare le attuali difficoltà del Blues partendo da un deficit qualitativo. Negli ultimi mesi è stata sollevata la questione della mancanza di creatività degli attaccanti”

Problema fisico o mentale?

Scrive ancora L’Équipe: “La Francia non è riuscita a segnare in 5 delle sue 15 partite nel 2024, tanti quanti nei suoi precedenti 56 incontri. Un blocco mentale? È stato uno dei problemi sollevati durante l’ultimo Europeo: abbiamo dovuto trovare una soluzione per sbloccare le teste e massimizzare l’efficienza. In allenamento lo staff aveva messo in atto una “strategia” per aiutare i giocatori a segnare il più possibile durante le sessioni e guadagnare fiducia facendo affidamento su esercizi facili da eseguire. Quattro mesi dopo, le stesse domande si ripresentano. Alcuni ex marcatori della nazionale francese, tra cui Djibril Cissé, hanno espresso il desiderio di vedere un allenatore attaccante unirsi allo staff dei Blues. È sempre positivo per i giocatori avere qualcuno che conosce la loro situazione, spiega l’ex attaccante internazionale (43 anni, 41 presenze, 9 gol). In tempi buoni o cattivi. Ampliare lo staff non è nella cultura di Deschamps. Questa eventualità rimane quindi molto improbabile, così come il reclutamento di un mental coach“.

Leggi anche: Deschamps: «Mbappé fragile psicologicamente. È la testa che controlla le gambe»

ilnapolista © riproduzione riservata