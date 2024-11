Inzaghi sullo sfogo di Conte: «Non ho nulla da commentare, credo abbia parlato per suo conto»

In conferenza: «Può capitare che un arbitro può sbagliare. Sono tutte gare intense decise da episodi, dobbiamo dare una mano agli arbitri».

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza dopo il pareggio contro il Napoli

Inzaghi in conferenza

«Ho fatto i complimenti ai ragazzi per la prestazione. Abbiamo colpito due pali andando in dominio nel secondo tempo. Per vincere il campionato servirà avere continuità di risultati. i ragazzi sono stati molto bravi perché non avevamo rotazioni profonde giocando gare molto impegnative. la gara di questa sera mi conforta davvero molto. Stasera dovevamo prestare più attenzione sul gol del Napoli, in particolare sulla palla arrivata a McTominay. In quella occasione dovevamo essere più attenti. L’amaro in bocca rimane per la gara fatta dalla squadra, avremmo meritato la vittoria contro un avversario forte che meritatamente è in testa alla classifica».

Parole di Conte sul Var?

«Non ho nulla da commentare, credo abbia parlato per suo conto. Tutti dobbiamo dare un mano anche agli arbitri, può capitare che un arbitro può sbagliare. Sono tutte gare intense decise da episodi, dobbiamo dare una mano agli arbitri».

Sulla classifica?

«Sapevo che sarebbe stato un campionato equilibrato, ci sono 6 squadre in 2 punti. Bisognerà avere continuità e pochi infortuni».

