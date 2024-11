Il ritorno di Lindsey Vonn a 40 anni: ha un ginocchio ricostruito e punta le Olimpiadi di Cortina

L’annuncio al New York Times: la campionessa di sci americana punta a tornare in gara in Coppa del Mondo a Beaver Creek già il mese prossimo

Lindsey Vonn vuole tornare a gareggiare, a 40 anni. La tre volte medaglia olimpica e quattro volte campionessa generale della Coppa del mondo di sci, ha annunciato che intende rientrare nella squadra degli Stati Uniti con la speranza di tornare a gareggiare già quest’anno.

Vonn si è ritirata nel 2019, per la sopportazione di una serie di gravi infortuni subiti nel corso della sua carriera lunga 18 anni. Ha detto al New York Times di essersi “ritirata senza alcuna intenzione di tornare”, ma come spesso accade il demone dell’agonismo ha avuto la meglio. Diche che è rimasta sorpresa nello scoprire di non avere più dolore dopo essersi sottoposta a un intervento chirurgico di sostituzione parziale del ginocchio destro ad aprile.

Quando si ritirò era la sciatrice più decorata della storia, con 82 vittorie in Coppa del Mondo, un record poi battuto dalla connazionale Mikaela Shiffrin. Negli ultimi mesi, Vonn è stata avvistata allenarsi in diverse località, tra cui la Nuova Zelanda e la località austriaca di Sölden. Vonn ha condiviso spezzoni dei suoi allenamenti sui social, in super-G e discesa libera.

Ora dice che il suo obiettivo è tornare in gara in Coppa del Mondo a Beaver Creek, in Colorado, il mese prossimo. E soprattutto non ha escluso di voler partecipare alla sua quinta Olimpiade ai Giochi invernali del 2026 a Cortina: “Mi è sempre piaciuto gareggiare a Cortina e ho avuto molto successo a Cortina. Non so cosa mi riserveranno i prossimi mesi e il prossimo anno e mezzo. Quindi non posso dire adesso se è una possibilità”.

