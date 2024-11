Il Napoli pensa al futuro: sotto osservazione il centrocampista dell’Ajax Kenneth Taylor (Gazzetta)

Taylor ha conquistato gli osservatori del Napoli, si tratta di un talentuoso centrocampista olandese di 20 anni. L’Ajax lo valuta 20 milioni.

La Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo rende noto che il Napoli è sulle tracce di un centrocampista dell’Ajax. Si tratta di Kenneth Taylor, talentuoso centrocampista olandese di 20 anni. Il club di Farioli lo valuta 20 milioni.

Kenneth Taylor è l’obiettivo di mercato del Napoli

Scrive D’Angelo:

Il Napoli è già in moto per cercare gli elementi che dovranno rifinire il lavoro di pochi mesi fa. E allora il ds Giovanni Manna e gli uomini dello scouting azzurro sono da mesi operativi, soprattutto in giro per l’Europa. Si cercano rinforzi di qualità per la prossima estate, perché in caso di ritorno in Champions. A gennaio, invece, non sono previste grandi operazioni, ma c’è la necessità di trovare un titolare alternativo alla coppia dei centrali Rrahmani-Buongiorno.

Dall’inizio della stagione, alcuni emissari del Napoli sono stati visti diverse volte ad Amsterdam per visionare da vicino Kenneth Taylor, talento olandese classe 2002. È lui uno dei profili in cima alla lista della spesa futura del club di Aurelio De Laurentiis: giovane, con ingaggio nei parametri e costo del cartellino equilibrato al valore del giocatore. L’Ajax lo valuta venti milioni. Taylor ha conquistato gli osservatori del Napoli e le recensioni sono state tutte positive. Adesso è concentrato sul presente, ma è chiaro che non è rimasto indifferente all’interesse del Napoli. Taylor è un centrocampista di corsa, fantasia e grande intelligenza tattica, parte quasi sempre a sinistra, partecipa alla costruzione ma soprattutto allunga le difese avversarie con corse profonde verso l’area.

