Il Galatasary pronto a fare un’offerta di 50 milioni per l’acquisto di Osimhen

Il giornale turno “Sozcu” annuncia che il Galatasaray sarebbe pronto a fare un’offerta per acquistarlo a titolo definitivo prima che il Chelsea torni alla carica

Victor Osimhen è stato il caso del mercato di quest’estate del Napoli. L’attaccante nigeriano doveva essere ceduto e si pensava che il suo trasferimento avrebbe dato al club cifre ingenti da investire nel mercato. Le offerte attese non sono arrivate o quanto meno non hanno incontrato quelle che erano le idee del presidente De Laurentiis. Osimhen dunque ha rischiato di restare al Napoli e fuori rosa per l’intera stagione. Alla fine del mercato il nigeriano si è trasferito in prestito Galatasaray dove, come lui steso ha affermato nei giorni scorsi, sta bene ed è felice.

Oggi il quotidiano turco “Sozcu“ annunciare il Galatasaray sarebbe pronto a fare un’offerta per acquistarlo a titolo definitivo.

50 milioni per Osimhen

Stando a quanto riferisce la stampa turca il club vorrebbe formalizzare definitivamente l’acquisto di Osimhen presentando un’offerta ufficiale al Napoli per acquistare Victor, prima che arrivi a bussare di nuovo il Chelsea. Il presidente Dursun Özbek e il suo management hanno fissato un limite di 50 milioni di euro per il trasferimento di Osimhen da finanziare con il contributo di alcuni sponsor. La commissione trasferimenti del Galatasaray, che contatterà a breve il Napoli, vuole agire rapidamente prima del Chelsea, altra corteggiatrice del giocatore.

I dirigenti del Galatasaray stanno pianificando un contratto a lungo termine per Osimhen, cinque anni. Bisognerà capire se il presidente De Laurentiis, che ha rifiutato cifre ben più alte sarà pronto a svenderlo per questo importo.

