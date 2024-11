Il disagio di Mbappé, la verità è che dovrebbe giocare nella posizione di Vinicius (L’Equipe)

Quarta partita al Bernabeu senza gol. La convivenza con Vinicius sta creando seri problemi: squadra sbilanciata e incapace di difendere

Il Real Madrid perde al Bernabeu 3-1 contro il Milan; è la seconda sconfitta di fila in casa dopo il Clasico e la squadra di Ancelotti è a 7 reti subite in due gare. Inoltre, Kylian Mbappé non sta dando il contributo sperato in questo inizio di stagione.

Mbappé non riesce a esprimersi al meglio al Real Madrid

L’Equipe scrive:

Si aggira nel deserto, impotente. Se il matrimonio di Kylian Mbappé e il Real Madrid ha avuto una bella cerimonia, il 16 luglio, ora ogni partita sembra una penitenza. Contro il Barcellona e il Milan non è arrivato nulla nella fase offensiva, nemmeno dal loro centravanti che proprio centravanti non è. Quarta gara casalinga consecutiva in cui Mbappé non segna e sta diventando una situazione pesante per lui. Il francese ieri ha offerto una nuova dimostrazione di quanto non si senta a suo agio nella sua posizione in campo che non esalta le sue qualità; almeno, però, non è finito in fuorigioco [nel Clasico aveva segnato due reti in fuorigioco, oltre ad essere al di là dei difensori per diverse volte].

L’Equipe scrive che ogni volta in cui Mbappé è partito dall’esterno, è stato pericoloso. Poi è sempre stato bravo Maignan a opporsi.

La questione della posizione di Mbappé e della sua complementarità con il brasiliano Vinicius finirà per sollevare un problema serio. Sta portando a dei momenti di partita in cui o il francese si trova da solo a pressare il portiere avversario, o non riescono a cercarsi e a dialogare col pallone. Anche in difesa non aiutano; Vinicius guardava dall’altra parte del campo le progressioni del Milan. La squadra è sbilanciata, in situazioni di inferiorità numerica quando deve difendersi.

