I tifosi del Corinthians lanciano una testa di maiale in campo nel derby con il Palmeiras (VIDEO)

“Mi sono quasi rotto il piede”, ha raccontato Yuri Alberto che l’ha calciata via. Il famoso precedente del Clasico contro Figo

“Mi sono quasi rotto il piede”, ha raccontato Yuri Alberto dopo aver calciato di collo piede una testa di un maiale, vera. “Pensavo fosse qualcos’altro, un cuscino, ma era una testa di maiale, mi sono quasi fatto male”.

La testa di maiale è stata lanciata sul campo di uno dei derby più importanti del calcio mondiale, quello tra Corinthians e Palmeiras, massimo campionato brasiliano. L’hanno lanciata contro Raphael Veiga del Palmeiras mentre stava battendo un calcio d’angolo, poi Alberto del Corinthians l’ha calciata via.

🇧🇷🐷 During a Corinthians vs. Palmeiras game, a pig’s head was thrown onto the field… pic.twitter.com/ofbvttz8IW — CentreGoals. (@centregoals) November 5, 2024

In un primo momento sono state arrestate due persone ma poi sono state rilasciate per mancanza di prove. Indagini in corso anche per capire come la testa sia stata introdotto di nascosto nella Neo Quimica Arena del Corinthians.

Ventidue anni fa si verificò un episodio simile durante un Clasico tra Barcellona e Real Madrid, quando Figo passò al Real. Ce l’avevano col “traditore”.

