I tedeschi sbeffeggiano la Roma: “Due allenatori prima ancora dei mercatini di Natale. Una rarità anche nell’impulsivo calcio italiano”

La Sueddeutsche non perdona l’umiliazione a Hummels: “A fine anno vedremo se avrà l’opportunità di svolgere un ruolo in campo”

I tedeschi della Sueddeutsche guardano la Roma dei Friedkin e non possono non farsi due grasse risate. Per loro l’esonero di Juric è una buonissima notizia. Significa che Hummels ha ancora un’opportunità nel club capitolino. Il quotidiano lo sottolinea e, nel farlo, non risparmia qualche stoccata al club e alla sua proprietà.

La Roma e Hummels: ancora un’opportunità per la Sueddeutsche

“Consumare due allenatori in una stagione è di per sé un risultato notevole, ma riuscirci in un momento in cui i primi mercatini di Natale non sono nemmeno stati allestiti è una rarità , anche nell’impulsivo calcio italiano“. Come dargli torto alla Sueddeutsche. “A Roma si racconta di una famiglia americana di proprietari infelice, di un club senza leader, di un allenatore con decisioni discutibili sul suo organico e, ultimo ma non meno importante, di un difensore centrale che ora rischia di essere critico mettendo in discussione la sua decisione di carriera“.

La Roma ha sfruttata in maniera intelligente l’opportunità Hummels. Un campione del mondo, fresco finalista di Champions League a parametro zero è un gran colpo di mercato. E con De Rossi sembra potesse essere un pilastro della difesa. Con l’ex allenatore della Roma, “la difesa ha funzionato. De Rossi ha potuto contare su una difesa a tre mostruosa e sicuramente meritava più tempo con il suo calcio noioso ma solido“.

Con Juric è stato un “misto di scherno e sfida schierare la stessa difesa settimana dopo settimana e dare lezioni evasive sul motivo per cui Hummels non giocava”.

Ma nel caos c’è comunque una soluzione per il difensore tedesco. “Avrà l’opportunità di visionare la nuova struttura a cui sta pensando la famiglia Friedkin per circa due mesi fino alla finestra di mercato invernale, poi potrà decidere. Se Mats Hummels avrà anche l’opportunità di svolgere un ruolo in campo con la Roma in questa storia e non semplicemente in panchina resta da vedere entro la fine dell’anno“.

