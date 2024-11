Euro 2032, la proposta di Forza Italia per gli stadi: iter semplificati, commissari e agevolazioni fiscali

Il disegno di legge che verrà depositato in Senato nei prossimi giorni porta la firma del senatore Occhiuto mira ad ammodernare gli stadi prima di Euro2032

Forza Italia ha indetto una conferenza stampa per rendere note le principali linee guida della riforma della normativa per la costruzione o ristrutturazione degli impianti sportivi. Il partito di Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha infatti presentato un disegno di legge a prima firma del senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto, e che verrà depositata in Senato nei prossimi giorni. Ovviamente l’obiettivo è ristrutturare gli stadi in vista di Euro 2032

I principi, chiariti da Calcio & Finanza, a cui si ispira il disegno di legge sono “estendere alla costruzione di nuovi stadi o alla ristrutturazione di vecchi le agevolazioni previste per le Zes – Zone economiche speciali, con procedure semplificate che permettano il rilascio dei permessi entro 45 giorni, la possibilità di nominare un commissario per sveltire l’iter“.

A ciò si aggiungono, “importanti agevolazioni fiscali, con un credito d’imposta fissato al 30% per gli investimenti privati innalzabile fino al 40% per progetti di eccellenza in chiave di sostenibilità“.

Il disegno di Legge di Forza Italia in vista di Euro 2032

Secondo il ReportCalcio 2021 della Figc in Italia ci sono circa 24.139 campi da calcio omologati, ha sottolineato Occhiuto, «con un numero significativo di impianti calcistici che versa in condizioni di degrado, strutture fatiscenti, manto erboso inadeguato e servizi insufficienti. La rete degli stadi italiani è obsoleta, con un’età media di 61 anni per gli impianti di Serie A e 63 anni per quelli di Serie B, inoltre il 93% degli stadi italiani è di proprietà pubblica».

Questo ha sottolineato il senatore di Forza Italia, «rappresenta un elemento critico in un’ottica di valorizzazione e rigenerazione degli impianti sportivi, ad oggi inadeguati ad ospitare eventi futuri come gli Europei del 2032».

ilnapolista © riproduzione riservata