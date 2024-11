È Chiesa (sparito a Liverpool) il nome per il dopo Kvaratskhelia – Repubblica

L’attaccante ha giocato appena 19 minuti, se ne sono perse le tracce. Viene accostato al Napoli per la prossima estate

È Chiesa il nome per il dopo Kvaratskhelia (Repubblica)

Repubblica dedica ampio spazio al mercato e alle manovre dei club in vista sia di gennaio che della prossima estate. E per quel che riguarda il Napoli, si parla di Chiesa per il post Kvara e di Folorunsho che dovrebbe andare alla Lazio. Chiesa a Liverpool è letteralmente sparito, è stato in campo appena 19 minuti.

Se Milan e Juve sono le grandi che avrebbero bisogno di interventi urgenti, Napoli e Inter possono dirsi soddisfatte di organici rispettivamente adeguati a una e due competizioni (che sono campionato e coppa europea, le altre coppette contano ma non ci costruisci sopra una rosa). Quando pensi di essere a posto è il momento di pensare al futuro: il Napoli non sembra venire a capo del contratto di Kvaratskhelia, e di certo la catastrofe Osimhen gli ha insegnato qualcosa. Fermo a 19 minuti nella sua fin qui frustrante esperienza col Liverpool, Federico Chiesa potrebbe rimpiazzarlo a luglio.

Piccoli consigli anche alle squadre in vacanza, più o meno prolungata, nell’alta classifica. All’Atalanta sarebbe utile un centrocampista come il veronese Belahyane per risparmiare qualche gara a Ederson e soprattutto a De Roon. La Lazio potrebbe regalare a Baroni un altro dei “suoi” pupilli: Folorunsho, del quale il Napoli non sa che farsene. La Fiorentina potrebbe pescare vicino a casa un bel rinforzo per la mediana come l’empolese Fazzini.

Chiesa a Liverpool è sparito. Slot: «Ha trovato un calcio che va a un’altra intensità»

Arne Slot sta facendo un lavoro più che soddisfacente al Liverpool. I Reds sono al vertice in Premier League e stanno disputando anche un’ottima Champions, seppure senza aver affrontato per ora avversari di pari livello (il Milan stesso non lo è, ovviamente). Tra i tanti temi affrontati in Conferenza pre-Lipsia, l’allenatore ha parlato di Federico Chiesa che sta stentando non poco. Ha saltato la preparazione e ha giocato appena 78 minuti. Ieri il tecnico ne ha parlato in conferenza stampa.

Di seguito le dichiarazioni riguardanti l’esterno della Nazionale:

«Federico ha saltato l’intera preparazione pre-campionato e poi è entrato in un campionato dove l’intensità potrebbe essere più alta rispetto alla Serie A. Questo rende difficile per lui fare il passo necessario per raggiungere i livelli di intensità del resto della squadra. È difficile dire quando tornerà, ma deve essere una grande delusione per lui che sia continuamente costretto a entrare e uscire dalle sessioni di allenamento. Mi dispiace per lui, ma ha firmato un contratto a lungo termine, quindi vedremo cosa ci porterà in futuro. Al momento, purtroppo per lui, non è disponibile.»

ilnapolista © riproduzione riservata