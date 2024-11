Fin qui solo lettini e massaggi per sistemare i muscoli. Oggi dovrebbe riprendere piano piano gli allenamenti con la squadra.

Dybala non si è ancora allenato con Ranieri, forse lo farà oggi. In dubbio per Napoli

Ranieri rischia di debuttare a Napoli senza Dybala il gioiello della Roma. Si gioca domenica alle 18. Ne scrive anche il Corriere dello Sport.

Non sta ancora bene. O meglio, non si sente ancora pronto. Il paradosso è che Claudio Ranieri, dopo una settimana dal ritorno a Trigoria, non l’ha mai visto in campo: solo lettini e massaggi per sistemare i muscoli urlanti. Oggi, a quattro giorni da Napoli-Roma, Dybala dovrebbe riprendere piano piano gli allenamenti con la squadra. L’obiettivo è poterlo schierare nello stadio intitolato a Maradona, magari non per tutta la partita in considerazione della successiva trasferta a Londra contro il Tottenham. Ma molto dipenderà dalle sensazioni soggettive: per Dybala contano molto più che per altri giocatori.

Su Dybala Ranieri come Mourinho

Prosegue il Corriere dello Sport:

Di una cosa Ranieri è sicuro. La Roma al suo asso di cuori non può rinunciare. Lo diceva già Mourinho, che “Paolino” era la luce del gruppo. È quello che ogni allenatore, ma anche ogni appassionato di calcio, pensa senza riserve. E’ chiaro però che da domenica parte un ciclo intenso di impegni, nei quali il dosaggio delle energie è fondamentale. E allora ipotizziamo: Dybala giocherà titolare solo una delle due partite tra Napoli e Tottenham, poi si vedrà.

Paulo si è fermato il 31 ottobre, dopo aver inventato l’ultima magia che è valsa guarda caso anche l’ultima vittoria: nel secondo tempo contro il Torino si è toccato una coscia e poi ha chiesto il cambio. Ivan Juric ha deciso di concedergli solo 24 minuti a Verona. Poi lo ha tenuto in panchina a Bruxelles perché nel riscaldamento aveva notato qualche incertezza. Infine lo ha escluso dai convocati per Roma-Bologna, alimentando polemiche che forse non avevano neppure ragione di esistere.

La conferenza di Ranieri, il tecnico ha messo in chiaro le cose su Dybala.

