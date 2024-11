Al canale YouTube Clank!: «Quando giocavamo contro il Barça temevo che Messi si facesse male. A un certo punto ho dovuto prenderlo a calci anch’io, poi mi sono scusato».

Angel Di Maria ha raccontato in un’intervista sul canale YouTube Clank! del suo periodo al Real Madrid con Jose Mourinho.

Di Maria: «Mourinho ti difende fino alla fine se dai il massimo»

Le dichiarazioni del Fideo:

«Ho sempre giocato a sinistra, fin da piccolo, fino a quando sono arrivato al Real Madrid nel 2010/2011. C’era Cristiano Ronaldo da quel lato e dovevo trovare uno spazio per me in campo. Alla fine sono finito sulla destra e ha cominciato a piacermi; mi sentivo a mio agio e così per tutta la carriera ho giocato lì».

Sul tecnico ex Roma:

«Mourinho non ha dovuto dirmi nulla. Giocando con il 4-3-3, era impossibile giocare a sinistra, dovevo adattarmi a quello che c’era, Karim Benzema e Pipita Higuain erano gli attaccanti. Dovevo giocare a destra, per forza. Ho scoperto un aspetto nuovo, mi sono adattato bene, cercando di tagliare verso l’interno. Mourinho è una persona incredibile. Difende i giocatori al 100%, fino alla morte. Se dai il 100%, lui ti dà la vita. Sono stati tre anni molto belli. Non ho nulla di negativo da dire su di lui».

Ha parlato anche dei Clasicos contro il Barcellona:

«L’unico modo per battere quel Barcellona era correre più di loro. A volte temevo che Messi si facesse male, ero più preoccupato per lui che per qualsiasi altra cosa. La partita al Mestalla è stata molto dura, a un certo punto ho dovuto prendere a calci Leo, anche se dopo gli ho chiesto scusa perché non avevo altra scelta».

