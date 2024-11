Alle persone più vicine ha smentito di aver declinato la proposta. Sarà lui a decidere: potrebbe parlarne a breve, a Sky per la Champions

Del Piero candidato alla Figc contro Gravina? Non ha rifiutato la candidatura, ci sta pensando (Repubblica)

Scrive Repubblica con Matteo Pinci:

La partita deve ancora iniziare, ma sul campo già si allunga l’ombra di un fuoriclasse. Sulla corsa per la presidenza della Federcalcio irrompe Alessandro Del Piero, più di una suggestione. Se i cinquant’anni sono l’età della maturità, per l’ex numero 10 della Juventus, che li ha appena compiuti, possono essere il momento per prendersi nuove responsabilità.

La Federcalcio eleggerà il 3 febbraio il suo nuovo presidente. Gabriele Gravina, leader uscente, ha fissato la data spiazzando chi pensava di avere più tempo: entro il 25 dicembre vanno depositate le candidature. Lui, Gravina, ha deciso di correre per il terzo mandato ma aspetta a sciogliere le riserve: vorrebbe che a sostenerlo fosse la Serie A. Proprio tra alcuni club del campionato italiano sta emergendo però l’idea Del Piero. Un’ipotesi concreta: Alex è già stato avvicinato per sondarne la disponibilità. E alle persone più vicine ha smentito di aver declinato la proposta.

Del Piero, sarà lui a decidere quando e se dirsi disponibile

Sarà lui a decidere quando e se dirsi disponibile: potrebbe parlarne a breve, quando comparirà sugli schermi di Sky per commentare la Champions League. Poi a candidarlo formalmente dovrà essere una componente. In pratica, dovrebbe indicarlo come proprio volto per la presidenza Figc la maggioranza di una tra: Assocalciatori, Associazione allenatori o una delle leghe. E perché non la Lega Serie A, alla ricerca di una figura unitaria, in grado di mettere d’accordo le società dopo le profonde spaccature di questi mesi? La candidatura metterebbe Alex — figura specchiata, universalmente apprezzata — nel solco di illustri predecessori (l’ultimo è Shevchenko, presidente della federcalcio ucraina) che tolti gli scarpini hanno avviato una carriera politico- sportiva. E in più potrebbe diventare la tessera in grado di rompere il fronte che appoggia Gravina.

ilnapolista © riproduzione riservata