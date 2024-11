Ct del Messico colpito da una lattina di birra dagli spalti lascia il campo sanguinante – VIDEO

In conferenza ha poi dichiarato: «Non è successo niente, hanno meritato di vincere, mi congratulo con loro. Per l’altra cosa, non penso che sia importante»

Il ct del Messico Javier Aguirre è stato colpito da una lattina di birra lanciata dagli spalti al termine del match contro l’Honduras, finita 2-0 per gli onduregni.

Il 65enne è stato colpito alla testa da una lattina, apparentemente lanciata da un tifoso dell’Honduras. È successo mentre si dirigeva verso la panchina degli ospiti per stringere la mano al suo omologo. Nel video si vede il commissario tecnico del Messico lasciare il campo a fine partita con estrema nonchalance, nonostante il sangue che colava dalla testa.

Aguirre è riuscito comunque a partecipare alla conferenza stampa dopo la partita e l’ha sfruttata per minimizzare la situazione e riportare l’attenzione sul risultato.

«Niente, non è successo niente, è calcio, la partita è stata pulita, è stata duramente combattuta, hanno meritato di vincere e tutto quello che posso fare è congratularmi con loro. Per quanto riguarda l’altra cosa, non penso che sia importante», ha detto Aguirre ai giornalisti dopo la partita allo stadio General Francisco Morazan di San Pedro Sula, Honduras.

La Concacaf ha ora avviato un’indagine completa dopo aver rilasciato una dichiarazione in cui condanna l’incidente.

«La sicurezza delle squadre e dei tifosi è una priorità per la Concacaf. Questi tipi di comportamenti violenti non hanno posto nel calcio. L’incidente verrà ora deferito al Comitato disciplinare della Concacaf per ulteriori esami e indagini».

