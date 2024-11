Avete 20.000 euro? Potete portarvi a casa l’armadietto di Cristiano Ronaldo al Real Madrid

Sotheby’s sta mettendo all’asta online tutti i 24 armadietti della prima squadra del Real Madrid nelle ultime 20 stagioni

Se avete 20.000 euro da buttare, perché non regalarvi per Natale “l’armadietto in cui David Beckham teneva la sua colonia, o dove Gareth Bale forse teneva le sue mazze da golf, o dove Zinedine Zidane teneva qualunque cosa tenesse nel suo armadietto”? Perché Sotheby’s sta mettendo all’asta online tutti i 24 armadietti della prima squadra del Real Madrid nelle ultime 20 stagioni.

Gli armadietti, decorati con ritratti a grandezza naturale della squadra 2022-23, vengono venduti in parte a sostegno della Real Madrid Foundation. Hanno tutti un valore di riserva di 10.000- 20.000 sterline. Tuttavia – scrive il Telegraph – dato che l’armadietto di Kobe Bryant dei suoi giorni nei Los Angeles Lakers è stato venduto ad agosto da Sotheby’s per 2,9 milioni di dollari, alcune offerte dell’ultimo minuto potrebbero far salire i prezzi”.

“Sostituiti quando il Bernabeu è stato recentemente ristrutturato, questi sono gli stessi armadietti che hanno fatto la guardia a 544 partite casalinghe, giocate da giocatori che hanno accumulato, in quel periodo, 20 trofei, tra cui sei Champions League e sei Liga.

“Devono aver origliato innumerevoli discorsi motivazionali dei manager, essere stati al corrente dei pettegolezzi più intimi, essere stati cosparsi di polvere di stelle da coloro che li hanno usati. Ognuno è accompagnato da un certificato che indica chi ha avuto l’occupazione per l’intera stagione nei due decenni, comprendendo giocatori che hanno illuminato il Bernabéu da Cristiano Ronaldo e Roberto Carlos a Steve McManaman e Michael Owen”.

“Sebbene siano stati accuratamente spogliati di tutti gli effetti personali che i giocatori potrebbero avervi riposto, ognuno è dotato di un appendiabiti autenticato”.

