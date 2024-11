Cassano: «Maldini spero che lo compri l’Inter». Adani: «schifoso darlo via a zero al Monza»

Adani a ‘Viva el Futbol’: « Il Milan ha regalato Maldini al Monza solo perché si chiama Maldini»

Daniel Maldini, figlio di Paolo a sua volta figlio di Cesare. Una storia milanista che – per ora – non è finita con il Milan, bensì al Monza con Galliani. Daniel è stato convocato da Spalletti in Nazionale nelle ultime gare di Nations League, ha fatto panchina contro il Belgio ed ha esordito con Israele, diventando il terzo della famiglia Maldini a indossare la maglia della Nazionale italiana.

Quest’anno Daniel è passato a titolo definito al Monza dopo il prestito dell’ultimo semestre dello scorso campionato. Un’operazione che Lele Adani ha definito senza messi termini “schifosa”, nell’ultima puntata di ‘Viva el Futbol’.

Secondo l’opinionista emiliano i rossoneri avrebbero fatto partire, senza guadagnare al momento nulla, uno dei migliori prospetti nostrani, «Perché si chiama Maldini». È palese che il trasferimento a costo zero del calciatore del Milan che aveva ancora un anno di contratto sia apparso strano, considerando che il Milan ha sì il diritto al 50% dell’incasso sulla futura rivendita, ma non ha alcuna prelazione sul calciatore o canale preferenziale per pareggiare l’offerta che possa arrivare da un’altra squadra.

Come mai Daniel Maldini va via a zero dal Milan?

«Col contratto non in scadenza. Daniel Maldini va al Monza a zero. Ora, Daniel Maldini ha una clausola per i club italiani di 12 milioni. Non è niente, per un 2001 italiano. Lui può andare in un club italiano per 12 milioni, 50% il Monza e 50% il Milan, ok, ma al Monza ci va a zero. E ora io vi dico, è una mia convinzione, una mia opinione, Daniel Maldini va via a zero dal Milan perché si chiama Maldini e questo lo trovo schifoso. Perché questa è la verità. Perché io Milan non do mai via a zero Maldini»

Nel finale di trasmissione Cassano entra a gamba tesa: «Sarebbe bellissimo, una roba meravigliosa, che lo prenda l’Inter a 12 milioni. Io lo spero con tutto il cuore, per il ragazzo che merita, che è un ragazzo giovane. E poi la gente si deve avvelenare con questa proprietà, perché è loro che hanno fatto il disastro: 12 milioni, perfetto, avete fatto il disastro. Sta facendo bene e spero vivamente che vada nella mia squadra, che Piero Ausilio… Piero, prendi ‘sto ragazzo, questo ragazzo qua è forte».

