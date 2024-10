Il 4-4 in casa dell’Inter vale una vittoria. Uno step ulteriore per ritornare a lottare per i titoli, vincere è l’unica cosa che conta. Giuntoli se lo ricordi

Una serata da Juventus vecchia maniera

Dopo Lipsia la Juve di Thiago Motta supera la prova più difficile. Pareggiare 4-4 a San Siro contro la squadra più strutturata d’Italia non è banale. È un pareggio che vale una vittoria dall’osservatorio di Madama. Una Juve giovane, per età e per esperienza, con tante assenze pesanti al seguito, gioca in maniera sfrontata, non si scoraggia quando va sotto di due goal e alla fine rimonta la squadra di Simone Inzaghi. Barella e company pensavano di avere la vittoria in tasca, di poter controllare e dilagare. Ma hanno trovato di fronte una squadra, sottolineo squadra, in grado di reagire e di provarci fino alla fine.

Al netto delle dichiarazioni a fine gara di un nervoso Inzaghi, Motta e suoi possono uscire a testa alta dal tempio del calcio italiano.

È uno step ulteriore per avvicinarsi agli avversari di sempre. Ed è uno step ulteriore per ritornare a lottare per i titoli. Dalle parti della Continassa, nonostante gli ultimi tentativi di mutazione del dna, non si deve mai dimenticare il motto della casa: vincere è l’unica che conta. Avvisate Giuntoli.

