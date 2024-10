Thiago Motta: «La Champions fa parte del passato, dobbiamo pensare a oggi»

A Sky: «Vlahovic dovremo servirlo bene in transizione, l’Inter soffre poco quando si abbassa. Sono fisici e hanno qualità, dovremo essere bravi»

Thiago Motta, tecnico della Juventus, è intervenuto a Sky nel pre-partita della sfida contro l’Inter di Inzaghi.

Thiago Motta spiega le scelte di formazione

Di seguito quanto dichiarato:

«La Champions è finita, è il passato. Pensiamo ad oggi, c’è un ambiente bellissimo e giocheremo al massimo, con responsabilità e cercando di portare la gara dalla nostra parte. Dobbiamo evitare le loro transizioni, perché è una squadra di grande qualità fisica nel recupero, vanno veloci in avanti con tanti uomini e quello dev’essere il momento in cui dobbiamo essere bravi»

Su Yildiz:

«Kenan sta bene ma anche Weah, l’ho visto bene subentrando e oggi l’ho scelto perché sono convinto che farà una grande prestazione. Yildiz ci sarà grande aiuto entrando nel secondo tempo. Riguarda la condizione fisica? Anche. Su Vlahovic dico che troveremo una squadra che si abbasserà molto e non soffrirà in blocco basso, per cui dovremo essere bravi a trovare spazi anche noi in transizione»

Thiago Motta ha aprlato ai microfoni di Dazn. Le sue parole a ridosso del derby d’Italia:

Come ha preparato questa partita e che emozione è per lei tornare in questo stadio?

«E’ un bell’ambiente di calcio, da vivere, oggi affrontiamo una squadra che sta bene, noi dobbiamo essere pronti a fare la nostra partita, portarla dalla nostra parte, evitando soprattutto le cose che convengono all’avversario, non permettendogli di stare a suo agio e portare la partita dalla nostra parte».

Ti serve un altro centravanti che può giocare al posto di Vlahovic? Gioca tutte le partite e quando non segna viene criticato.

«Lo sai bene che l’attaccante vive anche del gol, am io sono molto contento di quello che sta portando alla squadra, di quello che sta facendo durante la settimana, nelle partite, noi come squadra, come collettivo, dobbiamo sicuramente fare meglio per arrivare a portare il pallone nel modo giusto affinchè lui possa concludere le azioni. E’ un ragazzo giovane, con grande energia, può giocare tutte le partite e noi in panchina abbiamo altre alternative non un attaccante puro, ma abbiamo altre alternative per giocare nel suo ruolo».

Vieri si candida…

«Vieri è stato un grande campione (sorride, ndr), ma io sono molto contento del suo lavoro, deve continuare a lavorare allo stesso modo, i gol sicuramente arriveranno quando la squadra porterà il pallone nel modo giusto, lui è capace dentro l’area di finalizzare bene l’azione».

ilnapolista © riproduzione riservata