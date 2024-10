Inter-Juventus, le ufficiali: Motta sceglie Weah e Conceicao, Inzaghi lancia Zielinski dal primo minuto

Inzaghi ha scelto Zielinski, Barella perno di centrocampo. Motta con Weah e Conceicao, oltre ad un fitto centrocampo. Sperando in una gara guardabile

Inter e Juve si affrontano alle 18 a San Siro per inseguire il Napoli. Inzaghi sceglie la formazione tipo considerando gli uomini a disposizione e rinuncia ad Asllani, dato per titolare fino a qualche ora fa. Dentro Zielinski dal primo minuto insieme a Barella, che molto probabilmente agirà da perno di centrocampo. La Juventus risponde con il solito 4-2-3-1, con Fagioli sulla trequarti in assenza di Koopmeiners per dare più equilibrio e con i soliti inserimenti di McKennie a dar fastidio alla difesa avversaria. Fondamentali le fasce: ecco perché la scelta su Weah e Conceicao, che attaccano l’area in due modi opposti.

Le formazioni di Inter-Juventus

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Danilo, Kalulu, Cabal; Locatelli, McKennie; Weah, Fagioli, Conceiçao; Vlahovic. All. Thiago Motta

Thiago Motta: «Napoli e Inter favorite per lo scudetto. Il gap con i nerazzurri si è ristretto»

Questo un estratto delle parole di Motta nella conferenza di ieri:

La Juve come deve vincere?

«La Juventus deve giocare la sua partita come ha sempre fatto. La partita ha una sua storia come sempre. Noi dobbiamo portarla dalla nostra parte. Inter e Napoli sono le favorite per questo campionato. Noi dobbiamo essere concreti e alzare le probabilità di portare dalla nostra parte la partita».

Si è ristretto il gap dall’Inter?

«Non lo penso io. Sono i fatti che lo dicono. È oggettivo che le favorite del campionato sono Napoli e Inter. Domani dobbiamo affrontare l’Inter con concentrazione e coraggio».

