Sainz vince e in Spagna sfottono la Ferrari: “La Williams si sta sfregando le mani”

“Piloti vecchi e nuovi non riescono a capire come abbia fatto la Ferrari a lasciar andare uno così…”

“E ora la Williams si sfrega le mani”. Giustamente, il giorno dopo il Gp del Messico, la rassegna stampa dei giornali spagnoli è tutta per Carlos Sainz, e di sponda per la Ferrari che è riuscita nell’impresa di lasciarsi scappare uno così. Il titolo di Marca dice tutto.

Dalla Spagna ricordano che quando diede l’annuncio ai suoi nella fabbrica di Grove, James Vowles beccò un minuto di applausi.

Sainz, scrive Marca, è davvero l’unico che sa battere Max Verstappen, dagli scontri diretti con il Campione del Mondo sembra uscire sempre più forte. Lo aveva fatto in Australia e lo ha fatto in Messico, con un sorpasso nel miglior stile Verstappen. Dove non se l’aspettava, oltre il limite, squadrando la vettura sul cordolo, superando in quella successiva, controllando il sovrasterzo… e senza dare all’avversario alcuna opzione di risposta.

“Sono arrivato con rabbia, perché non mi piaceva perdere la posizione in partenza. E ho detto beh, è ora di rischiare. Soprattutto quel primo giro di DRS, quando hai ancora la gomma. O sei aggressivo con Max o non lo sorpassi mai. E beh, dovevo essere aggressivo oggi e lo sono stato”.

Marca continua: “Hill, Herbert, Ralf Schumacher… molti vecchi piloti, e alcuni moderni, non capiscono come abbia fatto la Ferrari a lasciarsi scappare un pilota come Carlos, ancora giovane (30 anni), con esperienza in diversi team e motori. Con quattro vittorie e sei pole già in F1, nella ‘top 50’ della storia”.

Sainz: «La Williams mi ha dato fiducia e sicurezza. Lotterò per essere sul podio, dove merito di stare»

Carlos Sainz si appresta a diventare un nuovo pilota della Williams dopo l’avventura in Ferrari. La sue parole rilasciate ai media e riportate da Relevo.

Il nuovo progetto della scuderia Williams:

«Questo progetto è quello che può darmi tante opportunità per essere il più avanti possibile nei prossimi anni. Penso che le persone all’interno del progetto siano sempre molto importanti quando analizzi la situazione. Da quando abbiamo iniziato a parlare qualche mese fa, mi hanno dato molta fiducia e sicurezza. Hanno fatto molti progressi come squadra e stanno investendo per riportare l’auto dove meritano in Formula 1, con una leadership chiara e forte».

La determinazione di Sainz in vista della prossima stagione:

«Ho dato tutto alla Formula 1 per dieci anni e tutto per il mio Paese, con tre vittorie. Chi l’avrebbe detto dieci anni fa quando sono arrivato in F1? Anche quattro anni fa, nel mio primo anno con la Ferrari, quando eravamo così lontani dal raggiungere una vittoria. Poi siamo riusciti a rendere questa squadra una squadra vincente e a vincere le gare insieme. Quello che spero è che ovviamente continuino a sostenermi, continuino a seguirmi. Sono convinto che in futuro lotterò ancora per vittorie e podi, che è non dove merito di essere, perché penso che i venti piloti che ci sono in questo momento in F1 meritino di lottare perché siamo tutti ugualmente bravi, ma è il posto che mi appartiene; penso che ad un certo punto tornerò. Spero che sarà il più presto possibile e che sarà con la Williams».

Le opzioni considerate:

«All’inizio ho considerato le opzioni di Red Bull e Mercedes, perché una volta che entri in una scuderia come la Ferrari, guardi sempre le opzioni più competitive. Ho voluto prendere la decisione prima dell’estate perché era importante per me arrivare alle vacanze già con la mente rilassata».

ilnapolista © riproduzione riservata