Roma, striscione in Curva sud: “Società fantasma, na squadra de zombie”

Le polemiche arbitrali non hanno spostato gli equilibri dei tifosi che hanno contestato la squadra e la società

Il mancato rigore per il pestone di Kyriakopoulos su Baldanzi ha in qualche modo spostato l’attenzione sul misero pareggio che la Roma ha portato a casa contro il Monza ultimo in classifica. “La Roma avrebbe dovuto aver già chiuso la partita nel momento in cui, ormai al 90’, si è verificato quell’episodio”, scrive infatti la Gazzetta dello Sport.

Il Romanista parla di “scandalo”, spiegando che La Penna può anche non aver visto, ma Aureliano al Var no: “Due sono le cose: o ha dato una differente interpretazione a fatti evidenti, e quindi deve immediatamente essere rimosso, oppure ha visto i fatti e ha deciso di non intervenire, e quindi deve essere, a maggior ragione, messo in condizione di non nuocere più”

Il pareggio ha avuto l’effetto, almeno momentaneo di scongiurare il possibile esonero di Juirc, che però continua a non far breccia nel cuore dei tifosi capitolini. L’ombra di Daniele De Rossi resta forte, con il passo e mezzo falso in Europa League che pesa nel bilancio della nuova gestione.

Lo striscione contro la Roma

All’U-Power Stadium la Curva Sud ha fischiato nuovamente i calciatori al fischio finale contestando anche la società con uno striscione a dir poco esplicito: “Società fantasma, na squadra de zombie”.

La Roma chiede rispetto. E lo fa per bocca del direttore sportivo Ghisolfi che, a fine partita, negli studi di Sky Sport non risparmia la sua furia contro l’arbitraggio e l’errore per il mancato rigore su Baldanzi.

«Non sono solito a venire a parlare dell’arbitraggio, ma quello che è successo oggi è inaccettabile. Tutti hanno visto che era un rigore chiaro, tutti avete potuto vedere, anche noi. L’arbitro era ad una certa distanza, poteva anche non vedere, ma il Var perché non interviene? Esigo rispetto per tutti, per i calciatori, per il loro sforzo, per i nostri tifosi, c’è molta frustrazione nello spogliatoio per quello che è successo. Voglio rispetto».

