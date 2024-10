Natan si fa male e scoppia a piangere per il dolore, ma resta in campo per cercare il pareggio VIDEO

Il Real Betis ha perso questa sera in casa del Siviglia. A prendersi la scena nel finale è stato il difensore di proprietà del Napoli, Natan. Il brasiliano si è infortunato nell’ultima frazione di gioco, nel disperato tentativo di acciuffare il pareggio e il dolore ha fatto scorrere alcune lacrime sul suo volto che sono state immortalate dalle immagini tv.

Era palese la sua sofferenza anche per alcuni gesti e per come si toccava il ginocchio. Tuttavia, il centrale ha continuato fino alla fine della partita senza essere sostituito. La cosa curiosa è che il Betis non aveva esaurito i cinque cambi.

Natan is currently running around on the Ramón Sánchez Pizjuán, crying in pain, because he has injured his knee.

However, Betis have no more sub periods (have subbed four in three instances), so he remains on the pitch. pic.twitter.com/o7Bzs260xS

— Jonas Adnan Giæver (@CheGiaevara) October 6, 2024