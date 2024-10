Napoli, i match fino alla 18esima giornata: contro l’Inter a San Siro domenica 10 novembre, la Coppa Italia il 5 dicembre

Agli ottavi affronterà la Lazio. L’altro big match di campionato è Napoli-Roma domenica 24 novembre. Poi Torino, Udinese, Genoa. Si chiude il 2024 il 29 dicembre contro il Venezia.

Sono stati definiti gli anticipi e posticipi della Serie A fino alla 18esima giornata. Erano noti, infatti, date e orari sino all’11esima giornata, in cui il Napoli affronterà l’Atalanta domenica 3 novembre ore 12:30.

Napoli, anticipi e posticipi fino alla 18esima giornata

Di seguito, i match in cui gli azzurri saranno impegnati fino a fine dicembre:

Inter-Napoli, domenica 10 novembre ore 20.45

Napoli-Roma, domenica 24 novembre ore 18

Torino-Napoli, domenica 1° dicembre ore 15

Napoli-Lazio, domenica 8 dicembre ore 20.45

Udinese-Napoli, sabato 14 dicembre ore 18

Genoa-Napoli, sabato 21 dicembre ore 18

Napoli-Venezia, domenica 29 dicembre ore 15

Inoltre, gli azzurri affronteranno la Lazio agli ottavi di Coppa Italia il 5 dicembre alle ore 21.

Contro il Como i tre gol e gli assist portano la firma di tutti nuovi acquisti: McTominay, Lukaku e Neres. Sul centravanti belga, fino a prima della gara contro i lariani, si sono sollevati dubbi nonostante i suoi numeri parlano chiaro per un calciatore che ha saltato tutta la preparazione estiva con la squadra. Ora Conte – che non è fesso – sa che, se lassù al primo posto si sta comodi, la gestione dopo la pausa nazionali deve preparare un possibile bivio. Il filotto tremendo Milan-Atalanta-Inter? No, Empoli e Lecce rappresentano il vero spartiacque.

Sono le partite “sporche” su campi storicamente ostili o presunte squadre facili. Il Como lo ha dimostrato e oggi viene meglio affrontare il Milan e le altre impegnate in Champions: arrancano tutte, compresa l’Inter che sta imbarcando due gol a partita nonostante le vittorie. Secondo step del coach british-pugliese è la gestione del gruppo. Ha due problemi piacevolissimi: Gilmour e Neres. Con loro in panchina il Napoli è una squadra a livello di Premier ma Conte sa pure che non potranno sempre subentrare e servirà anche tenere tutti sul filo e farli ruotare.

ilnapolista © riproduzione riservata