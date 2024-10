Nadal si ritira, Sinner: «Ha insegnato tanto a noi giovani e nonostante il successo, è sempre rimasto umile»

Da Shangai: «È una notizia spiacevole per il mondo dello sport in generale. Sono stato molto fortunato a conoscerlo anche a livello personale, è un uomo incredibile».

Stamani Rafa Nadal ha annunciato il ritiro dal tennis, che avverrà dopo la Coppa Davis. Tra i tanti messaggi arrivati dai colleghi, c’è anche quello dell’attuale numero 1 al mondo Jannik Sinner.

Sinner: «Nadal ha insegnato tanto a noi giovani»

Da Shangai, dove ha appena battuto Medvedev ai quarti, ha dichiarato:

«È una notizia spiacevole per il mondo dello sport, non solo per il tennis. Quello che posso dire è che sono stato molto fortunato a conoscerlo anche a livello personale, è una persona incredibile. Ovviamente, come giocatore abbiamo visto quanto sia stato forte: a noi giovani ha insegnato tante cose, da come comportarci in campo a come gestire situazioni difficili. Ci ha regalato molte emozioni. Ha anche saputo rimanere umile, senza cambiare con il successo, scegliendo le persone giuste intorno a lui e avendo una buona famiglia. Ha dato molte cose belle al tennis. È una notizia spiacevole, ma dall’altra parte, tutto ha un inizio e una fine».

Lo spagnolo aveva parlato della possibile squalifica di Sinner

«Ho un pregio o un difetto e cioè che credo nella buona fede delle persone. Conosco Sinner e non credo che volesse doparsi. La giustizia è giustizia e non credo che debba piacerci solo quando si risolve nel modo in cui vogliamo. Credo negli organi che devono prendere decisioni e prenderle in base a ciò che ritengono giusto. Confido che se non lo hanno sanzionato ulteriormente, è perché lo hanno già fatto coloro che hanno il dovere di giudicare questi casi. È chiaro che quello che c’era non era punibile, l’opinione di tutti è rispettabile e la mia è questa».

ilnapolista © riproduzione riservata