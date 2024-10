Milan-Napoli, Dazn vara la partita gratis ma a numero chiuso (Il Sole 24 ore)

Partita in chiaro fino a un massimo di 2 milioni di utenti. È un’opportunità che rientra nel pacchetto “Try and buy” dei diritti Tv

Milan-Napoli sarà trasmessa gratuitamente da Dazn. Si tratta di un’opportunità offerta dal pacchetto “Try and buy” che consente di trasmetttere 5 partite a stagione in chiaro e gratuitamente.

A riportarlo è il Sole 24 ore, che scrive:

“L’ultima volta era stata nel 1996, con una sfida disputata il 13 aprile fra Juventus e Sampdoria al Delle Alpi. Dopo quasi trent’anni un match di Serie A torna in chiaro. Martedì 29 ottobre alle 20.45, il match di Serie A Enilive tra il Milan di Fonseca e il Napoli di Conte sarà trasmesso per la prima volta gratuitamente in chiaro e in esclusiva su Dazn.

È un’opportunità che rientra nel pacchetto “Try and buy” dei diritti Tv acquisiti dalla piattaforma di live streaming sportivo per la trasmissione fino al 2029 del campionato di calcio di Serie A e che consente di poter trasmettere un numero limitato di partite (fino a 5 partite su 380) in chiaro e gratuitamente, per ogni stagione.

«Trasmettere in chiaro per la prima volta dopo quasi 30 anni un big match segna una svolta storica, e lo è ancora di più se consideriamo che sarà in diretta esclusiva streaming su Dazn senza necessità di abbonarsi. Si tratta di un’opportunità straordinaria che abbiamo fortemente voluto e che ci permetterà di portare le emozioni de grande calcio italiano a un numero di tifosi ancora più grande», commenta Stefano Azzi, ceo di Dazn in Italia”.

Milan-Napoli, come vedere gratuitamente la partita su Dazn

Questa possibilità, spiega il giornale, sarà garantita fino a un massimo di 2 milioni di utente.

“La possibilità sarà garantita fino a un massimo di 2 milioni di utenti. E ci saranno delle procedure da seguire. Da desktop/mobile occorrerà andare su Dazn.com/home, selezionare Milan-Napoli in home page e inserire la propria e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita”.

Per la Smart tv invece “dal 28 ottobre occorrerà aprire l’app Dazn, cliccare su “Guarda Gratis”, inquadrare il QR Code con lo smartphone e inserire l’e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita“.

ilnapolista © riproduzione riservata