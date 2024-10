Michael Schumacher di nuovo in pubblico per il matrimonio della figlia, undici anni dopo l’incidente

Non si mostrava in pubblico da prima dell’incidente, avvenuto nel 2013. Secondo diversi media, avrebbe partecipato alla cerimonia della figlia

Secondo quanto riporta il Mirror, per la prima volta dall’incidente del 2013, Michael Schumacher è tornato in pubblico in occasione del matrimonio della figlia Gina-Maria. La notizia è rimbalzata dalla Germania verso tutti i principali media europei. Anche Marca e il Mirror hanno ripreso la notizia.

Gina-Maria Schumacher si è sposata sabato scorso dopo una sfarzosa cerimonia nella villa di famiglia a Maiorca. E i media in Germania hanno riferito che la leggenda della Formula 1 fosse lì per assistere ai festeggiamenti. A causa dell’incidente sugli scii Michael ha bisogno di cure mediche 24 ore su 24. Quindi dalla sua residenza in Svizzera è volato in elicottero nella villa spagnola.

La moglie Corinna si è presa cura di lui fin dall’incidente, assistita da un team di medici. È lei che si occupa anche di mantenere il più stretto riservo sulle condizioni del marito. Ha permesso solo a pochi amici fidati e parenti di fargli visita e si dice che solo una manciata di persone, sia all’interno che all’esterno della famiglia Schumacher, siano a conoscenza dei dettagli delle sue condizioni e delle sue cure.

Secondo il Mirror, “questa volta è stato diverso, in quanto Schumacher si è presentato di fronte a tutti gli altri invitati al matrimonio”. Corinna però continua a mantenere alto il livello della privacy.

Tutti gli ospiti al matrimonio hanno infatti dovuto lasciare i loro cellulari fuori dalla porta in modo che nessuno potesse scattare delle foto.

Schumacher, 200 mila euro di risarcimento alla famiglia per la finta intervista (Gazzetta)

La famiglia Schumacher sarà risarcita con 200 mila euro per la finta intervista all’ex campione del mondo che da anni versa in stato vegetativo dopo un incidente sugli sci. La rivista “Die Aktuelle” aveva pubblicato un inquietante intervista a Schumacher, dove le risposte erano state realizzate con l’intelligenza artificiale.

“Il magazine ha dovuto corrispondere alla famiglia del campione tedesco una somma di 200.000 euro a titolo di risarcimento danni per aver usato in modo scorretto il nome della leggenda della Formula 1 e della Ferrari. Si chiude così, almeno per il momento, la clamorosa vicenda nata nell’aprile del 2023 con la pubblicazione dell’intervista-bufala a Schumacher. A decidere la somma da corrispondere alla famiglia del campione è stato il Landesarbeitsgericht, il tribunale del lavoro di Monaco di Baviera, che ha condannato la casa editrice del Die Aktuelle, Funke Mediengruppe, a risarcire gli Schumacher”.

Un settimanale tedesco, il “Die Aktuelle”, ha pubblicato un’intervista a Michael Schumacher, con le risposte prodotte dall’intelligenza artificiale. Ha sbattuto l’ex campione della Ferrari, da 10 anni in un vegetativo dopo un incidente sugli sci, in prima pagina con tanto di foto e titolone “Michael Schumacher, la prima intervista“.

Dentro ci sono risposte un po’ inquietanti, tipo:

“La mia vita è completamente cambiata dall’incidente. È stato un periodo orribile per mia moglie, i miei figli e tutta la famiglia. Sono rimasto ferito così gravemente che sono rimasto per mesi in una specie di coma artificiale, perché altrimenti il mio corpo non avrebbe potuto affrontare tutto”.

La famiglia, che da 10 anni tiene uno strettissimo riserbo sulle condizioni di Schumacher, con accesso limitato alle persone a lui più vicine, s’è arrabbiata. E ha deciso di intraprendere un’azione legale contro il giornale.

ilnapolista © riproduzione riservata