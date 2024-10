La Spagna femminile messa in crisi dall’Italia, El Pais: “Una squadra piatta che non riesce più a vincere”

L’amichevole giocata a Vicenza è terminata 1-1, reti di Redondo e Beccari. Le campionesse del mondo non vincono dai quarti di finale delle Olimpiadi.

L’amichevole di calcio femminile tra Italia e Spagna è terminata 1-1. Nonostante la Roja, che ricordiamo ha vinto l’ultimo Mondiale lo scorso anno, avesse in campo gran parte delle riserve, il pareggio dell’Italia con Chiara Beccari è arrivato proprio quando la ct Tomé ha inserito alcune delle titolarissime (tra cui Redondo, autrice del gol). Lì c’è stato, paradossalmente, il momento di crisi delle Furie Rosse.

Spagna femminile in crisi, contro l’Italia pareggiano 1-1

El Pais non perdona il nuovo corso di Montse Tomé, che è alla quarta partita consecutiva senza vittorie:

La Spagna B, squadra in cui non erano presenti gran parte delle grandi figure di spicco della nazionale, ha avuto difficoltà a bucare la difesa italiana. La squadra guidata da Tomé ha sofferto poco, ma non è stata nemmeno in grado di finalizzare le occasioni avute. Le campionesse del mondo e della Nations League non vincono da quattro partite, una striscia così brutta che non si vedeva da più di cinque anni, quando la squadra era ancora lontana dall’élite del calcio. A Vicenza è sembrata una squadra piatta, fatta eccezione della giovanissima Vicky Lopez.

Il solito tiki taka spagnolo che poi non porta a nessuna conseguenza fatale, anche quando è entrata Alexia Putellas, non è riuscita a chiudere la partita. L’Italia ha spaventato la Spagna nei contropiedi e su un paio di tiri, tra cui la traversa della juventina Boattin. Il gol di Beccari ha colpito ancora una squadra che è sempre favorita a vincere qualsiasi cosa, ma che non riesce a portare a casa un trionfo dai quarti alle Olimpiadi contro la Colombia. Non si riesce più a vincere, né con la prima, né con la seconda squadra.

ilnapolista © riproduzione riservata