La rabbia online è il rumore di fondo del calcio moderno: tra poco gli allenatori saranno cacciati dai social (Telegraph)

Gli algoritmi della rete premiano i comportamenti spaventosi. E ciò che avviene dal “vivo” non ha più importanza: ormai comanda la violenza

Le offese online ai giocatori ormai sono così comuni che la Premier League ha un direttore della protezione dei contenuti per assistere chi è sotto attacco. “Il ronzio di fondo del calcio moderno è ostile, paranoico e pieno di rabbia. Perché i tifosi di calcio sono così spregevoli online?”, si chiede il Telegraph. Perché il punto è che il problema è proprio lo svacco della rete.

“Lo sport offre un terreno fertile per le cose spiacevoli. Le sue forti emozioni sono portate al limite da una copertura televisiva sempre più sofisticata. È tribale, rozzo e milioni di persone perdono soldi scommettendoci ogni giorno. Forse la cosa più importante è che si insinua nelle identità dei tifosi”.

“I tifosi rivali si sono offesi per decenni, sicuramente molto prima delle grandi guerre online tra i fan di Trump e Hillary, Marvel e DC, Playstation e XBox, ma il tenore estremo sembra nuovo”.

“Con la crescita della Premier League è cresciuta anche la distanza fisica tra le persone e i loro club. Il fervore espresso online è eccessivamente compensativo, perché in quale altro modo puoi dimostrare di avere a cuore una squadra che probabilmente non vedrai mai di persona?”.

Ci sono esempi incredibili: “Neal Maupay ha ricevuto messaggi su Instagram in cui si diceva che lui e la sua famiglia sarebbero morti dopo aver fatto male a Bernd Leno dell’Arsenal nel 2020. Erano stati inviati da un 19enne di Singapore”.

“La rabbia prospera in un panorama online che premia i comportamenti spaventosi. Uno studio di quest’anno condotto da UCL e University of Kent ha scoperto che l’algoritmo di TikTok amplificava la misoginia estrema. Nel coraggioso nuovo mondo di Elon Musk, coloro che hanno account X verificato ricevono visualizzazioni pubblicitarie a pagamento sotto i loro post. Suscitare indignazione è una scorciatoia per la visibilità, e non c’è niente di più facilmente indignato di un tifoso di calcio incazzato”.

Ma di più: “si può vedere questa aggressività infiltrarsi nel mondo dei media tradizionali”. A un certo punto, l’atteggiamento dei tifosi dal vivo, “a lungo ritenuto la più vera rappresentazione di un tifoso, cesserà effettivamente di avere importanza. Alla fine, le persone che prendono le decisioni saranno cresciute in questa atmosfera di mega-furia online. Tutto questo accadrà prima di quanto pensi. Per il primo licenziamento di un allenatore voluto dai social manca pochissimo: questione di mesi, non di anni”.

