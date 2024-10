Oggi ne guadagna 1,8, arriverebbe a 6: più del triplo. Il georgiano ne vorrebbe 8. Clausola: lui la chiede di 80, il club la vorrebbe di 120.

Kvara, il Napoli vuole triplicargli lo stipendio nell’anno senza Champions (Corsport)

Scrive Fabio Mandarini per il Corriere dello Sport:

De Laurentiis, in occasione della prima del docufilm per la celebrazione dei 100 anni del nostro giornale, ha spiegato chiaramente a Sky la posizione della società in merito all’argomento Kvaratskhelia: «I calciatori che sono con noi rimarranno a Napoli fino a quando lo riterremo giusto. Se andrà via? Ci sono stati precedenti, ce ne faremo una ragione. È importante rispettare il volere dei giocatori, ma anche quello della società».

Non fa una grinza: Kvara ha un contratto fino al 2027, attualmente guadagna 1,8 milioni a stagione e il club gli offre un salto triplo di stipendio nell’anno in cui non ha neanche l’ausilio della Champions, secondo parametri ritenuti corretti e adeguati sotto ogni punto di vista. Non solo: fino al 2029, lo stipendio di partenza da circa 6 milioni comprensivo di bonus crescerà ulteriormente negli anni. Uno sforzo notevole. Ponderato e senza i rischi assunti all’epoca del rinnovo di Osimhen, pagati a caro prezzo.

Kvara, c’è anche il nodo clausola

Kvara e il suo entourage chiedono anche l’inserimento di una clausola inferiore ai 100 milioni di euro, diciamo vicina al valore di quella attuale di Osimhen (intorno a 80). Il Napoli non vorrebbe l’escape nel nuovo contratto ma è disposto ad aprire, a fare un passo verso il calciatore, però a cifre diverse: più simili alla prima clausola di Osi e dunque superiori ai 100 milioni (intorno ai 120). Un altro punto sul quale bisognerà, eventualmente, incontrarsi a metà strada.

