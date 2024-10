Juve, Douglas Luiz si ferma durante il riscaldamento: contro lo Stoccarda giocherà Thuram

Il brasiliano, annunciato tra i titolari per la partita della Juve contro lo Stoccarda, ha accusato un leggero fastidio muscolare durante il riscaldamento

Douglas Luiz penserà di avere il destino contro. Era stato annunciato nella formazione ufficiale della partita contro lo Stoccarda, ma il brasiliano ha accusato un leggero fastidio in fase di riscaldamento e ha abbandonato il campo.

Thiago Motta schiera Thuram al suo posto, come riportato dalla stessa Juve u X:

Cambio nella formazione titolare: Thuram al posto di Douglas Luiz. https://t.co/fJybCYIgOz

— JuventusFC (@juventusfc) October 22, 2024

Douglas Luiz ha accusato un leggero fastidio muscolare. — JuventusFC (@juventusfc) October 22, 2024

Tuttosport preoccupato per Douglas Luiz: spaesato e con chiari segni di scarsa autostima

Douglas Luiz resta un rebus per la Juventus di Thiago Motta. Pagato quasi la cifra di Koopmeiners, ad oggi sembra ancora spaesato in campo.

Tuttosport scrive:

Meglio, ma non ancora al meglio. La seconda partita da titolare di Douglas Luiz conferma come il brasiliano abbia bisogno di ulteriore tempo per calarsi nella nuova realtà bianconera, dove appare ancora spaesato. Nonostante le parole di fiducia e di sostegno da parte di Thiago Motta la prestazione contro la Lazio è risultata insufficiente e il giocatore ha mostrato segni di insofferenza e scarsa serenità a causa appunto dell’evidente crisi di di identità e di autostima. Come se non bastasse, al suo rientro a casa dopo la sfida dell’Allianz Stadium, si è ritrovato la villa svaligiata con i ladri che si sono portati via un bottino di circa mezzo milione.

Un sabato dunque da dimenticare per l’ex campione dell’Aston Villa, arrivato a Torino in estate come uno dei pezzi più pregiati della collezione di Cristiano Giuntoli, con una valutazione di 50 milioni che quasi eguaglia quella di Teun Koopmeiners. Se al momento non vale i soldi spesi, è altrettanto vero che non può neppure essere il giocatore visto in azione finora. I colpi e la tecnica li possiede, bisogna dargli il tempo di adeguarsi al calcio italiano e a quello di Thiago Motta. Rispetto alla prima da titolare con l’Empoli, c’è stato qualche sparuto passo in avanti, nel ruolo di sotto-punta alle spalle di Dusan Vlahovic, ma non tale da pensare che il centrocampista brasiliano abbia svoltato.

