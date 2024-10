Douglas Luiz: per una volta che gioca, torna a casa e la trova svaligiata

La Gazzetta: rubati 11 orologi e alcune collane di Alisha Lehmann. Era già capitato a Kaio Jorge, Moise Kean e Di Maria

Douglas Luiz, notte scioccante: svaligiata casa sulla collina torinese, presi 11 orologi e alcune collane di Alisha Lehmann

È pleonastico ribadire l’ovvio: anche a Torino derubano i calciatori. Stavolta è toccato a Douglas Luiz, centrocampista brasiliano neanche troppo amato – ma non conta – dai tifosi bianconeri. Il giocatore, reduce da una delle sue prime esperienze da titolare in questo campionato, è tornato a casa e si è accorto dell’assenza di ben 11 orologi di valore, oltre che di alcuni accessori della sua compagna, la calciatrice Alisha Lehmann. Douglas è ovviamente rimasto sconvolto, con quel sentimento di violazione che solo chi è stato derubato può comprendere. Lo riferisce quest’oggi la Gazzetta.

Douglas Luiz derubato: 500 mila euro il bottino

Scrive così Gazzetta sull’episodio scioccante per il centrocampista brasiliano:

«Non poteva esserci post partita più traumatico per Douglas Luiz, al termine di Juve-Lazio. Al ritorno a casa, subito dopo essersi fermato a cena fuori dopo il match, il centrocampista ha trovato la propria casa in collina a soqquadro. Il furto nell’abitazione si è consumato in serata: i ladri hanno portato via 11 orologi dal valore di circa 500 mila euro e alcune collane in brillanti della compagna, Alisha Lehmann, anche lei fuori casa perché impegnata nel ritiro della Juventus Women che oggi affronterà l’Inter a Milano a ora di pranzo. L’allarme è scattato in piena notte, attorno all’una e mezza: sul posto sono intervenute le volanti della Polizia e anche la Scientifica per fare i rilevamenti su alcune tracce.»

Ladri in casa Luiz: nella zona collinare di Torino non è il primo episodio

«Non è la prima volta che si registra un furto in abitazione all’interno delle villette in collina, una delle zone più eleganti e prestigiose di Torino. Un paio di anni fa una brutta avventura del genere l’avevano vissuta in momenti diversi Moise Kean e Kaio Jorge, oltre che Di Maria che era riuscito a lanciare l’allarme – con l’aiuto di Vlahovic, in quel momento suo vicino di casa – ancora prima che i ladri riuscissero a fare irruzione in casa. Douglas Luiz e Alisha Lehmann sono arrivati in città l’estate scorsa, hanno scelto di andare a vivere in zona Gran Madre: a due passi dal centro ma dentro il verde, proprio come Cristiano Ronaldo durante la sua avventura alla Juventus. Dicono di trovarsi bene a Torino, ma – ai giorni spesso difficili, per il loro inserimento nel calcio italiano – devono assimilare adesso questa brutta notte extra campo.»

ilnapolista © riproduzione riservata