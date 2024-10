Inter, nelle indagini spunta un “caso Lukaku”: la foto con il capo ultras per fare pressione mediatica sul club (Il Giornale)

I pm citano l’episodio di aprile 2023, dopo il pareggio contro la Salernitana, in cui Ferdico e Matteo Norrito chiedevano spiegazioni al belga sulle prestazioni della squadra.

Proseguono le indagini sugli ultras di Inter e Milan dopo i 19 arresti avvenuti lunedì mattina. La Procura sta ricostruendo i casi in cui i club sono stati coinvolti negli esercizi ultrà. E spunta anche un “caso Lukaku”.

Nelle indagini dell’Inter c’è anche un “caso Lukaku”

Il Giornale scrive nell’edizione odierna:

I pm Sara Ombra e Paolo Storari descrivono come l’Inter cede alle pressioni del capo ultrà Marco Ferdico (arrestato), che chiede sempre più biglietti per la Nord e di come dietro di lui ci siano Andrea Beretta (“delinquente comune da anni dedito a commettere atti di violenza all’interno dello stadio”) e Antonio Bellocco (“esponente di rilievo della famiglia mafiosa” di Rosarno). L’Inter si ritrova in un contesto dove irregolarità e pratiche illecite vengono accettate e in qualche modo promosse, in quanto considerate normali.

I capi della Curva Nord hanno poi fatto ricorso a vari strumenti per mandare messaggi alla società:

I pm citano un episodio del 7 aprile 2023, dopo il match contro la Salernitana. La squadra attraversava un brutto periodo e il pareggio è stata occasione per gli ultras per esercitare azioni definite “di indebita pressione”. Ferdico e Matteo Norrito, dopo la partita, hanno avuto un confronto in campo sotto il settore degli interisti con Romelu Lukaku [all’epoca giocatore nerazzurro] per chiedere lui conto delle prestazioni della squadra. Per gli inquirenti, la platealità della situazione (la foto con i due ultras e Lukaku, poi pubblicata sui principali quotidiani sportivi) attirava consapevolmente l’attenzione mediatica sulla vicenda. Ferdico ha lasciato intendere in un’intervista che il loro scopo era attuare una sorta di pressione pubblico-mediatica sul club.

