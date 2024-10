Il ritorno di Klopp: sarà il responsabile mondiale del settore calcio di Red Bull

È durato pochissimo il periodo sabbatico del tedesco. «Il ruolo potrebbe essere cambiato, ma la mia passione per il calcio no»

Torna già. Voleva stare a riposo… macché. E’ durato pochissimo il periodo sabbatico di Jürgen Klopp. L’ex allenatore del Liverpool e del Dortmund è stato nominato nuovo responsabile del settore calcio globale della Red Bull. “Dopo quasi 25 anni in disparte, non potrei essere più emozionato di essere coinvolto in un progetto come questo”, ha detto Klopp, che inizierà a gennaio. “Il ruolo potrebbe essere cambiato, ma la mia passione per il calcio e per le persone che rendono questo gioco quello che è, non è cambiata”.

Dalla Germania scrivono che il contratto ha una clausola di uscita che gli consentirebbe di candidarsi per il posto di ct della nazionale tedesca quando Julian Nagelsmann andrà via.

In Red Bull Klopp “supervisionerà un gruppo di club portando il tipo di intensità che è diventato il suo biglietto da visita come allenatore“, scrive la società.

