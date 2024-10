Il Napoli segue con attenzione il terzino sinistro del Girona Miguel Gutiérrez (Relevo)

Le sue prestazioni stanno impressionando molti club europei. Il Napoli è andato a vederlo più volte in questa stagione, e lo ha inserito nella agenda come acquisto futuro

L’indiscrezione di mercato di Matteo Moretto che su Relevo scrive di un concreto interesse del Napoli per il terzino sinistro del Girona Miguel Gutiérrez.

Gutiérrez sta impressionando diversi club

Scrive Matteo Moretto su Relevo:

“Il Napoli allenato da Antonio Conte segue con attenzione l’evoluzione di Miguel Gutiérrez, terzino sinistro spagnolo del Girona. Miguel Gutiérrez ha appena segnato il suo primo gol in Champions League questa settimana contro lo Slovan Bratislava, e la sua prestazione sta impressionando molti grandi club europei. Possiamo però svelarvi che il Napoli è andato a vederlo più volte in questa stagione, e lo ha nella sua agenda per il futuro . Ricordiamo che il Real Madrid ha un riacquisto da 9 milioni su Miguel Gutiérrez che molto probabilmente non verrà esercitato”.

Napoli su Rashford, Conte vuole un altro colpo dallo United come McTominay (El Nacional)

Marcus Rashford non sembra più felice di essere al Manchester United e vorrebbe provare un’altra esperienza di un altro club. Secondo gli spagnoli di El Nacional, c’è anche il Napoli su di lui perché il tecnico Antonio Conte lo vorrebbe fortemente.

Il quotidiano scrive:

Se possibile, vuole trasferirsi nel mese di gennaio. In passato, squadre come Real Madrid, Barça, Bayern Monaco o Paris Saint-Germain erano interessate a lui. Ma ora non è più nel mirino di questi club. Attualmente ci sono tre squadre che sarebbero felici di acquistare l’attaccante 26enne: sono Marsiglia, Aston Villa e Napoli, che lo accoglierebbero a braccia aperte. In particolare, è Antonio Conte che insiste per un altro crack dello United, come Scott McTominay. Rashford potrebbe condividere l’attacco con Lukaku e Kvaratskhelia.

L’inglese era stato preso di mira sui social

