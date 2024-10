Gotti: «È stata una settimana molto brutta. Non rischierò chi non sta benissimo»

Luca Gotti, l’allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match contro il Napoli, di domani alle ore 15:00.

Le parole di Gotti

Quali parole ha usato per tirare su il morale della squadra?

«È stata una settimana molto brutta per tutti quanti. Quando succedono fatti eclatanti all’interno di un periodo negativo tutti parlano per chiarirsi, ma la ricetta è quella dei fatti: far corrispondere alle parole i fatti. Una squadra che deve salvarsi ha un percorso lungo 38 partite e deve trovare solidità. Questo è il primo passaggio da trovare in questo momento».

Gli errori commessi con la Fiorentina.

«La scorsa settimana era stata bellissima, ci eravamo allenati benissimo con intensità. Lasciava presagire altro. I primi 20 minuti sono stati nella stessa direzione della settimana, poi è bastato pochissimo perché tutto questo venisse meno. Nella partita ho cercato equilibri che non ci sono stati. Volevo una squadra più pericolosa in fase offensiva e nei primi 20 minuti abbiamo avuto 2-3 potenziali occasioni. Contestualmente però abbiamo dimostrato poca solidità. Non possiamo perderci 1-2-3 giocatori con troppa facilità e questo ha messo in difficoltà il centrocampo».

La partita col Verona può influenzare le scelte?

«Certo, soprattutto le situazioni mezze e mezze. Su chi sta benissimo non ho dubbi. Sulle situazioni mezze e mezze non vanno cercati rischi».

Pelmard o Jean (con Baschirotto terzino)?

«Non so dire chi è più pronto. Probabilmente vedremo tutte e due le soluzioni perché non so se i ragazzi possono avere 90 minuti. Risponderà il campo».

Banda?

«L’ho trovato bene ma non l’ho voluto sovraccaricare anche perché poi dopo Napoli ci sarà un solo allenamento in vista di Verona. Il suo mi sembra un percorso positivo».