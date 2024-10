Gattuso che pensa di bere acqua e invece è una bevanda al cocco VIDEO

Esilarante la smorfia del tecnico dell’Hajduk Spalato che non è riuscito a trattenersi quando ha provato a bere una bottiglietta fornita dallo sponsor che pensava fosse acqua

L’ Hajduk Spalato , la nuova squadra di Rino Gattuso è invincibile. Dall’inizio della stagione in Supersport HNL, lega croata, la squadra non perde un incontro: sette vittorie e tre pareggi. L’ultimo ko risale addirittura al 15 agosto contro il Ruzomberok in Conference League.