Fonseca: «Nessuno vince il campionato con 9 partite, nessuno perdere il campionato con 9 partite»

Il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la partita persa col Napoli

Le parole di Fonseca

L’approccio vi ha condizionato perché dopo pochi minuti avete fatto due errori gravi

«Devo dire che sono sempre io il responsabile per quello he succede in campo e prendo con serenità questa responsabilità. Facciamo errori e ovviamente non è facile cominciare la partita con un gol del Napoli dopo 5 minuti, ma se vogliamo guardare il risultato noi non abbiamo concretizzato le occasione che abbiamo avuto. Se vogliamo guardare la partita devo dire che la squadra ha avuto una buona reazione, abbiamo giocato un calcio molto propositivo, abbiamo reato occasioni che non è facile contro una squadra come il Napoli che si abbassa per difendere. Noi non abbiamo fatto quello che dovevamo fare»

C’è sempre lo scudetto nel mirino?

«Io non posso dire il contrario dopo aver visto come abbiamo giocato, come la squadra ha risposto a un momento difficile, come ha dimostrato di essere unita in un momento difficile. Ci sono mancati dei calciatori importanti. Siamo solo a 9 partite, non mi ricordo nessuna squadra vincere il campionato con 9 partite, non mi ricordo nessuna squadra perdere il campionato con 9 partite. Quello che dico sempre nella mia testa è di continuare a far crescere questa squadra che mi sembra che nitido».

Ho visto una squadra viva che ha reagito, ma manca sempre qualcosa

«La mia preoccupazione è principalmente perché abbiamo preso dei gol che non possiamo prendere contro una squadra come il Napoli, ma quello che ho guardato è la qualità. Non è facile quando quando hai tanti giocatori di fronte in aria cercare spazio e profondità, e noi lo abbiamo fatto. Ci è mancato mettere a frutto le occasioni che abbiamo avuto. È mancato finalizzare, perché la squadra è sempre stata offensiva e ha recuperato tante palle»

