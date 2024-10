Fonseca: «La nostra ambizione è chiara, lottiamo per lo scudetto»

A Dan: «Leao in panchina? Semplice da spiegare, è una scelta dell’allenatore che pensa che per iniziare la partita sia meglio farlo con la roccaforte»

Il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, ha risposto ad alcune domande ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Napoli

Le parole di Fonseca

Può essere la partita contro la capolista che vi fa capire le vostre ambizioni?

«Penso che la nostra ambizione è chiara, lottiamo per lo scudetto. Oggi è an partita importante, ma non decisiva. Vogliamo fare una buona partita contro una grandissima squadra»

Leao in panchina?

«Semplice da spiegare, è una scelta dell’allenatore che pensa che per iniziare la partita sia meglio farlo con la roccaforte»

Leggi anche: Leao in panchina è un caso, nonostante le spiegazioni di Fonseca

In mezzo al campo avevi meno scelte

«Non abbiamo Pulisci che è arrivato con la gastroenterite e giocherà Lotus che è un calciatore con caratteristiche molto interessanti perché porta la palla quando trova gli spazi»

Cosa si aspetta dal Napoli?

«Da quello che ho visto le squadre di Conte sono squadre che difendono basse e compatte, questa è un’opportunità per vedere la crescita di Loftus-Cheek»

Pulisic può entrare?

«Noi lo portiamo in panchina e vediamo. Non è al meglio»

ilnapolista © riproduzione riservata