Il calciatore del Real Madrid potrebbe essere interrogato a distanza. Se formalmente indagato, dovrà andare in Svezia per un altro interrogatorio

Cosa rischia Mbappé? In Svezia la pena minima per stupro è di tre anni (Le Parisien)

Cosa succede adesso a Mbappé?

Scrive Le Parisien che

normalmente sarebbe convocato per un interrogatorio. In questo caso è possibile che venga sentito a distanza con la giustizia francese o spagnola che si limiterà a porre le domande trasmesse dalla polizia svedese. Non deve andare in Svezia. Sulla base di questa udienza e delle prove, il fascicolo potrebbe essere chiuso senza ulteriori azioni. In caso contrario, potrebbe essere convocato questa volta in Svezia per una nuova udienza. Qualora non si presentasse, potrebbe esserci un mandato d’arresto europeo.

La legge svedese prevede una pena minima di tre anni in caso di stupro provato. In Svezia, la nozione di consenso è scritta in una legge del 2018, che prevede che questo elemento sia sufficiente per una persona da condannare per violenza sessuale, spiega un editorialista giudiziario per il tabloid svedese Expressen. “Perché una persona sia condannata, c’è bisogno di prove a sostegno dell’accusa”. Tuttavia, le prove a sostegno di solito non sono molto complicate. Questi possono essere testimoni che erano con la donna in relazione a un reato, ma anche persone con cui lei si è confidata.»

Per la tv svedese TV4 la donna stuprata ha fatto il nome di Mbappé. Le Parisien rilancia la notizia.

Dalla Svezia il flusso di notizie si fa di ora in ora più drammatico. secondo la tv svedese TV4 la donna che ha denunciato lo stupro ha fatto il nome di Mbappé, ha indicato Mbappé come l’autore della violenza sessuale. La notizia è stata appena rilanciata dal giornale francese Le Parisien.

Mbappé ha definito fake news il sospetto di stupro

Mbappé e il sospetto di stupro in Svezia, la procuratrice: «C’è stata un denuncia, non conferma che sia stupro»

Dopo la sua visita a Stoccolma, Kylian Mbappé è ragionevolmente sospettato di stupro, secondo le informazioni di Expressen. Il soggiorno del francese a Stoccolma è stato circondato da mistero e segretezza. Si dice che Mbappé sia ​​stato, tra l’altro, al ristorante Chez Jolie e alla discoteca V. Insieme all’amico e giocatore del Bayer Leverkusen Nordi Mukiele, la stella del Real Madrid si è registrata alla discoteca mercoledì e giovedì. Secondo le informazioni di Expressen, per gli ospiti sulla lista degli invitati c’era un severo divieto di utilizzo del cellulare. Gli ospiti al loro arrivo dovevano riporre i telefoni nelle buste.

Expressen scrive che

Il sospetto stupro sarebbe avvenuto al Bank Hotel dove Mbappé ha soggiornato durante la sua visita a Stoccolma. Mbappé ha negato le accuse tramite X e le ha definite “notizie false”.

FAKE NEWS !!!! ❌❌❌

Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard 😉 https://t.co/nQN98mtyzR — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 14, 2024

Expressen prosegue:

La polizia e la procura non parlano né delle indagini nè dei sospettati.

«Non confermo che si tratti di stupro. L’unica cosa che posso dire è che è stato denunciato un reato commesso il 10 ottobre nel centro di Stoccolma», dice il procuratore Marina Chirakova.

Secondo le informazioni di Expressen, la polizia, nella ricerca di prove, ha sequestrato dei vestiti. Dovrebbe essere un paio di mutandine, un paio di pantaloni neri e un top nero. Expressen ha contattato il Bank Hotel che ha rifiutato di commentare.

Mbappé e il sospetto di stupro, cosa scrive l’altro quotidiano svedese Aftonbladet.

ilnapolista © riproduzione riservata