Cile, l’ex calciatore Valdivia arrestato per abusi sessuali

La Tercera riporta che la denunciante, sua tatuatrice, si sia risvegliata dopo una notte brava con lui con forti dolori vaginali. Valdivia dichiara il rapporto del tutto consensuale.

L’ex calciatore del Cile Jorge Valdivia è stato arrestato per abusi sessuali. Il 41enne, che ora fa il telecronista, ha vinto la Copa America nel 2015 con la sua nazionale.

Le indagini sono ancora in corso da parte della Procura in merito ad una denuncia ricevuta.

L’ex calciatore cileno Valdivia arrestato per abusi sessuali

Il quotidiano cileno La Tercera riporta che una tatuatrice ha denunciato Valdivia lunedì, dichiarando che domenica 20 ottobre, dopo che i due si erano incontrati in un ristorante, avevano poi deciso di prendere appuntamento per un tatuaggio. La donna, però, non ricorda bene cosa sia successo dopo perché entrambi ubriachi. Si è risvegliata nel suo appartamento con forti dolori vaginali.

Valdivia si dichiara innocente, mentre la sua difesa ha affermato che i rapporti sessuali erano consensuali. Fino a quando le indagini non termineranno (90 giorni), resterà nel carcere di Rancagua, a 91 km da Santiago del Cile. In un comunicato ha però negato qualsiasi aggressione sessuale.

Tra i motivi che hanno portato all’arresto dell’ex calciatore c’è anche un’altra denuncia di violenza di un’altra donna.

Il caso di Mbappé è simile: per Le Parisien, a Stoccolma ha avuto un rapporto sessuale consensuale

Scrive il quotidiano:

Secondo le nostre informazioni, Kylian Mbappé è volato a Stoccolma su proposta del suo ex compagno di squadra Nordi Mukiele, 26 anni, con il quale ha stretto amicizia al Psg. Mukiele (ora al Leverkusen) conosce la Svezia. E si è più volte affidato a un concierge di lusso, un certo Marco D. Ex modello, di circa trent’anni, si è convertito alla lucrosissima professione di organizzatrice di serate, vacanze e servizi su misura per una clientela Vip. (…) Con Mukiele e Mbappé c’erano anche due componenti dell’entourage del calciatore. Fin dall’inizio, si tratta di un viaggio che include due notti al Bank Hotel struttura di lusso dal fascino discreto che ha soprattutto l’immenso merito di offrire all’ottavo e ultimo piano vaste suite, la più grande con una superficie di 200 metri quadrati.

