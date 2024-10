Chiellini scherza: «nel 2006 stavo per firmare col Sunderland». La Juventus era stata retrocessa in Serie B

L’ex Juve al tavolo del nuovo show di Sky UK in compagnia di Neville, Carragher e del suo idolo Keane: «Lui allenava il Sunderland»

È stata una vera e propria ‘carrambata’ quella fatta da Giorgio Chiellini ad una tavolata di amici che altri non erano che i quattro ex campioni di calcio protagonisti del nuovo programma di Sky UK ‘The Overlap on Tour’. A mangiare e bere assieme, discorrendo amabilmente di pallone, c’erano Gary Neville, Ian Wright, Jamie Carragher e Roy Keane, tutti diventati apprezzati opinionisti dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, e nel caso di Neville e di Keane anche dopo aver tentato la carriera di allenatore. Nessuno dei presenti sapeva dell’apparizione a sorpresa di Chiellini, che prima di sedersi anche lui a tavola si è girato per mostrare il nome che era stampato sulla maglia del Manchester United che indossava: quello di Keane, che non se l’aspettava ed è arrossito. Non una cosa facile per un ‘duro’ come l’ex mastino di centrocampo irlandese.

When Giorgio Chiellini met Roy Keane 🤝🤩 Hope you enjoyed the first episode of The Overlap on Tour! 📺 Catch up now on Sky On Demand & NOW. pic.twitter.com/yZGazo26li — The Overlap (@WeAreTheOverlap) October 29, 2024

La nuova vita di Chiellini

Chiellini a 40 anni ha appena intrapreso la sua nuova vita alla Juventus come Head of Football Institutional Relations, ma ha trovato anche il tempo per rispondere presente ai produttori del nuovo show, che ha puntato sulla sua empatia e padronanza della lingua inglese per farne l’ospite di lusso della prima puntata. Il quartetto degli ex calciatori britannici era seduto in un ristorante – in un clima estramamente rilassato con luci soffuse – quando è spuntato l’ex nazionale azzurro, salutato con grande calore misto a stupore. Chiellini, vestito con la maglia dello United, si è subito voltato, mostrando il nome di Keane e il suo numero 16 stampati sulla schiena e sorprendendo ulteriormente l’irlandese, che ha applaudito arrossendo.

Giorgio Chiellini surprising Roy Keane by wearing Keane’s retro Manchester United shirt is great stuff 🇮🇪🇮🇹

pic.twitter.com/1p9qXP6CAZ — IrishPropaganda🇮🇪⚽️ (@IrishPropaganda) October 29, 2024

«Stai benissimo con quel completo!», ha detto Neville all’ex capitano della Juve, mentre Keane aggiungeva: «Ti sta bene». Chiellini si è seduto e ha esordito: «Vi devo raccontare questa storia. Ero a un evento di magliette classiche da calcio e mi hanno chiesto: ‘Ok, scegline una’. Guardo la prima. Non era Ronaldo, non era Messi. Ho detto: ‘Wow, voglio quella del Manchester United di Roy Keane.» A quel punto un sempre più toccato Keane si è alzato per autografare – vicino al suo nome stampato sul retro – la maglietta dei Red Devils indossata da Chiellini.

Il difensore toscano ha poi scherzato dicendo di aver quasi firmato nel 2006 per il Sunderland, squadra di Championship, ovvero di seconda divisione inglese, a causa del suo grande affetto per l’allora allenatore dei Black Cats Roy Keane. “Immaginate, dalla Juventus, pensavo di venire al Sunderland. Era davvero solo per lui”, ha detto Chiellini, al che l’irlandese ha replicato ridendo: “Ti sarebbe piaciuto!”. È stata una bella rimpatriata.

