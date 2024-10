Caprile: «Tra il primo e il secondo tempo il mister ci ha svegliato. Ci ha dato una marcia in più»

«Non volevo vincere, ma volevamo vincere, il verbo è sempre il noi e non l’io. Tutti volevamo vincere, ma era una partita su cui avevo avvertito e non lo faccio per pararmi, ma perché analizziamo l’avversario. L’Empoli è una delle squadra più in forma e c’erano tantissime insidie. Non mi è piaciuto l’approccio e il primo tempo, è stato non nostro, timido, non so se un po’ impaurito per la tradizione che ci vedeva avere difficoltà a Empoli. Nel secondo tempo ho cambiato qualcosa perché abbiamo diverse possibilità e con tre mesi di lavoro possiamo farlo. Secondo tempo totalmente diverso, abbiamo meritato il vantaggio. È stata una partita equilibrata dove se l’Empoli fa gol nel primo tempo non c’è nulla da dire».