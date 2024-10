Bologna-Milan rinviata, Libero non si dà pace: “La palestra sotto il Dall’Ara pullulava di persone”

Il sindaco ha concesso l’incontro di pugilato Boxing Night, la manifestazione alla Fiera, e pure la manifestazione contro il cambiamento climatico

Libero continua la sua crociata contro il rinvio di Bologna-Milan. Ieri Leonardo Iannacci ha fatto in giro per la città di Bologna e con sua estrema sorpresa ha scoperto che la palestra dentro lo stadio Dall’Ara era aperta e oggi lo ha scritto sul quotidiano.

A Bologna nonostante l’allerta meteo, la palestra sotto il Dall’Ara è aperta

Scrive Iannacci:

“«Ragazzi, dove state andando? Lo stadio è chiuso per allerta meteorologica… È stata annullata la partita del Bologna. (…) (…) Non leggete i giornali? Anche la piscina dello stadio ha chiuso i battenti». È sabato pomeriggio a Bologna e, dopo giorni di tregenda, è scoppiata una nuova primavera: 21 gradi, magliette a maniche corte, ragazze che sono tornate a mettere in vetrina le loro forme. Forse abbiamo preso un abbaglio? Fabiano, un adolescente in ottima salute con zainetto e sorriso lunare, si volta e ci guarda malino: «Veramente no, è arrivato un sms della palestra. È apertissima. Chiude solo qualche ora prima. E l’ingresso è lo stesso della piscina. Ma allerta meteo zero, non vede che non sta neppure piovendo? Anzi, fa un caldo boia»“.

Quindi, continua, Libero, nonostante l’inagibilità dello stadio, “la storica palestra della Sempre Avanti che ha i suoi locali proprio sotto gli spalti, e quindi a rigor di logica dovrebbe essere chiusa anch’essa, pullula di persone che si stanno allenando?”

E rincara la dose. “La cosa curiosa è che non ci sia stata uniformità nelle direttive di Lepore sul rinvio di eventi in cartellone a Bologna. È stato concesso che la riunione pugilistica Boxing Night, con la conquista del titolo Europeo dei pesi leggeri donne da parte di Pamela Noutcho, si sia regolarmente disputata a porte chiuse. E ancora: la manifestazione Auto e Moto Storiche, in cartellone alla Fiera, non ha avuto problemi di rinvii e ha visto migliaia di appassionati fra gli stand. E si è svolta pure la manifestazione contro il cambianento climatico (!) con un migliaio di ambientalisti in strada…”

