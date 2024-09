Spalletti: «Similitudini col mio Napoli? Mi è sembrato che 7-8 giocatori fossero gli stessi che avevo io»

Alla Rai: «Il Napoli è stato costruito bene ed è forte e poi ha un allenatore molto esperto che sa come si fa».

Le visite a Napoli non sono mai noiose per l’ex allenatore del Napoli Luciano Spalletti. Il ct della Nazionale infatti, non solo ha consegnato le chiavi della sua Panda “scudettata” al Santobono, ma si è recato anche presso il carcere minorile di Nisida per la cerimonia di consegna del premio Uefa Foundation For Children Award 2024 al progetto Zona Luce, iniziativa promossa dalla Figc che consente ai ragazzi dell’istituto penale di conseguire il patentino di istruttore di scuola calcio. In occasione della visita Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Rai:

Spalletti alla Rai

«Fondamentale è aver fatto questo progetto che aiuta a sperare in una ripartenza, come nel calcio, dove ci sono le ripartenze tecniche, nella vita ci sono le ripartenze dove bisogna riconoscere gli errori che si fanno, i calciatori anche loro sbagliano così come lo faccio io. Si pensa agli errori, si può ambire ad una ripartenza migliore. Nisida è un posto particolarmente bello per la location, ho visto la volontà di dare attività ai ragazzi affinché possano essere reinseriti.

La ripartenza del Napoli?

«Non sono sorpreso, il Napoli è stato costruito bene ed è forte, ieri sera ha giocato una partita di alto livello e ha vinto meritatamente con il Monza»

Similitudini col suo?

«Sì, mi è sembrato che 7-8 giocatori fossero gli stessi che avevo io, poi sono stati inseriti giocatori forti e c’è un allenatore molto esperto che sa come si fa. E l’ambiente che trasferirà ai calciatori ciò che non si aspettano, e conoscendolo mi aspetto che diventeranno sempre più forti»

Spalletti: “Conte farà sempre più forte il Napoli”. E ai ragazzi di Nisida dice: “Ripartite…” https://t.co/xkw5qW3CSm. — Tgr Rai Campania (@TgrRaiCampania) September 30, 2024

