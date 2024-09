Roma, si dimette l’ad Lina Souloukous: la scorta per accompagnare i figli a scuola, era troppo pure per lei

Ringraziamo Lina per la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il Club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali.

La proprietà resta pienamente concentrata sulla crescita e sul successo della Roma, con una costante attenzione ai valori che rendono la nostra squadra così speciale”.

Souloukous era finita sotto scorta

Finisce sotto scorta Lina Souloukou la ceo della Roma che ha esonerato De Rossi

Il termine ufficiale è sotto tutela. Così scrive l’agenzia di stampa La Presse. Sta di fatto che l’amministratrice delegata della Roma, Lina Souloukou, è sotto sorveglianza delle forze dell’ordine. Sotto tutela. Si tratterebbe di una vigilanza a orari stabiliti sotto l’abitazione e sul luogo di lavoro e sui luoghi frequentati. Come vogliamo chiamarla? Scorta blanda? Sta di fatto che è sotto tutela della polizia da 48 ore.

Leggiamo dal Fatto quotidiano che

la decisione è stata presa durante l’ultimo comitato per l’ordine e la sicurezza dopo l’esonero di Daniele De Rossi.

In città è montato un clima non proprio tranquillo dopo l’esonero di De Rossi romano de Roma, idolo della tifoseria giallorossa. De Rossi fu ingaggiato perché era il solo a poter far digerire l’esonero di Mourinho.

La tifoseria della Roma è in rivolta contro la gestione americana dei Friedkin, scrive il Fatto

al punto che sull’onda di attacchi sempre più accesi le autorità di sicurezza della Capitale hanno deciso di assegnare una tutela alla manager.

Prosegue il quotidiano:

I tifosi non hanno affatto gradito l’avvicendamento in panchina tra De Rossi e il croato Ivan Juric e così la Souloukou è stata bersaglio di scritte e slogan offensivi sui social e per le vie della città, ultimo dei quali lo striscione con scritto Ddr mare di Roma… Lina il male di Roma! esposto nella notte all’esterno del centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. Adesivi contro la proprietà Usa sono apparsi in vari punti della Capitale.

A quanto trapela dai corridoi di Trigoria, la general manager della Roma usufruisce da ormai 48 ore della tutela. Secondo l’agenzia Adnkronos, sono coinvolti loro malgrado in questa situazione complicata perfino i due figli di 3 e 8 anni della dirigente greca, scortati anche per raggiungere le rispettive scuole dell’obbligo.