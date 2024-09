A Radio Crc: «Una grande partita contro il Monza, vedremo alla fine dove arriveremo. Fabregas sta facendo un gran lavoro, il Como gioca benissimo».

Mathias Olivera ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Crc dopo la vittoria contro il Monza 2-0 in campionato.

Olivera: «Terzino o quinto? Poco importa, dobbiamo accompagnare tanto Kvara»

«Abbiamo disputato una grande partita, soprattutto era importante vincere; poi vedremo alla fine dove arriveremo. Abbiamo vinto per trascorrere una settimana al vertice e per preparare nel migliore dei modi la sfida contro il Como» ha dichiarato l’uruguaiano.

Poi, ha spiegato sul prossimo avversario del Napoli:

«Fabregas sta facendo un grande lavoro, il Como sta giocando benissimo e dobbiamo preparare molto bene questa partita per vincerla».

Nelle ultime quattro partite gli azzurri hanno lasciato la porta inviolata:

«La parte offensiva è importante, ma stiamo lavorando benissimo nella fase difensiva, dobbiamo continuare così per arrivare lì davanti alla fine della stagione».

Infine, sul suo ruolo Olivera ha dichiarato:

«Terzino o quinto? Quello che conta è che dobbiamo accompagnare tanto Kvara e dargli l’appoggio giusto come siamo riusciti a fare contro il Monza».

Il lavoro dei difensori: «Tutto è frutto di un lavoro iniziato tre mesi fa»

Sulla partita contro la Juve:

«Abbiamo giocato una buona partita contro una grande squadra, e soprattutto non abbiamo preso goal, questo per noi è importante, frutto del lavoro iniziato tre mesi fa . Continuiamo a lavorare così per non subire goal».

Cosa ti sta dando Conte?

«Quando c’è un grande allenatore che ha allenato tante squadre, si impara tantissimo e ogni giorno imparo da lui, come tutta la squadra».

Ci sono meccanismi difensivi che stai imparando con lui o è semplicemente un’impostazione che è migliorata nel complesso?

«Tutto, anche la formazione. Io non ho mai giocato con la difesa a tre e sto imparando anche questa formazione».

ilnapolista © riproduzione riservata