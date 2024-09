Mario Rui si rivolge al sindacato e chiede il reintegro in rosa (guadagna più di 2 milioni) – Corrmezz

Quest’estate ha rifiutato sette squadre col parere contrario del suo agente. Il Napoli al massimo gli garantirà qualche allenamento con i compagni

Mario Rui si rivolge al sindacato e chiede il reintegro in rosa (Corrmezz)

Mario Rui chiede il reintegro in rosa e lo fa attraverso il sindacato calciatori. Ne scrive anche il Corriere del Mezzogiorno con Ciro Troise:

Mario Rui s’allena a parte ed è fuori dalla lista dei 25. È l’epilogo di un mercato in cui ha rifiutato sette soluzioni: il San Paolo, il Nizza, un super contratto triennale dell’Aris Salonicco, il Villarreal, il Lille e l’Istanbul Basaksehir e il Galatasaray. Ha preferito rimanere aggrappandosi al contratto che scade a giugno 2026 e all’ingaggio superiore ai 2 milioni di euro pur sapendo che non sarebbe rientrato nei piani di Antonio Conte. S’allena a parte da inizio agosto, quando non fu convocato per la sfida di Coppa Italia contro il Modena, il primo impegno ufficiale della stagione.

Il suo agente Mario Giuffredi non ha condiviso la scelta del suo assistito, che si prepara ad un conflitto con il proprio club che inizia a passare per le vie formali. Mario Rui ha tirato in ballo l’Associazione Italiana Calciatori, il sindacato, e ha chiesto attraverso una Pec il reintegro. Il Napoli sta valutando la risposta, è probabile che ottempererà agli impegni previsti dal contratto collettivo nazionale garantendogli qualche seduta almeno parziale in gruppo con i compagni. È fuori dalla lista dei 25 e non c’è alcuna intenzione di inserirlo a discapito di qualche altro componente dell’organico che andrebbe escluso per fargli spazio, quindi Mario Rui comunque non rientrerà tra le potenziali scelte di Conte, continuerà ad essere escluso dal progetto tecnico. Un epilogo triste per l’esterno sinistro portoghese, al Napoli dal 2017, campione d’Italia nel 2023 da protagonista.

